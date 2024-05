Microsoft: arrivano i dettagli sulle funzionalità dei PC Copilot+IA

Microsoft annuncia nuovi sviluppi che riguardano il suo futuro e l’intelligenza artificiale. Già si sa quanto questa tecnologia sia fondamentale per la società nei suoi progetti e nelle sue strategie attuali e le cose non cambieranno. Pare che l’azienda abbia svelato una nuova categoria di PC dotati di IA ed una nuova funzione che si chiama Recall. Questa innovativa categoria di computer è stata proprio ideata per poter affrontare l’intera era dell’IA con i dispositivi adatti. La tipologia dei dispositivi si chiama Copilot+PC e, come intubile, si baserà sull’intelligenza artificiale Microsoft.

I primi PC rientranti saranno della Qualcomm, ma dovrebbero esserci molti altri brand famosi a portare poi questi dispositivi sul mercato di tutto il mondo. Dovrebbe trattarsi di computer dal design attentamente studiato, particolarmente leggeri e sottili. Per essere classificabili come Copilot+PC, i dispositivi dovranno però rispettare una serie di requisiti, come alla presenza di almeno 16GB di RAM, una NPU con prestazioni 40+ TOPS e 256GB di ampiezza per la SSD.

Copilot sempre più esteso ed usufruibile

La Microsoft ha anche dichiarato che Copilot diverrà ancora più integrato all’interno di Windows. Dagli annunci sembra che l’IA diverrà parte anche di altre funzionalità ed app come Esplora file, Notifiche, Edge e delle Impostazioni. Copilot avrà anche la nuova capacità di capire cosa stiamo facendo sullo schermo, in modo da poterci guidare nelle nostre azioni.