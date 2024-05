Uno dei veicoli più blasonati degli ultimi tempi e senza alcun dubbio il pick-up di casa Tesla, il veicolo infatti ha subito attirato le attenzioni di tutti gli utenti che hanno iniziato a spingere per riuscire ad accaparrarsi un modello del singolare veicolo prodotto dai Elon Musk, ciò all’inizio ha portato ad un significativo aumento dei prezzi nel mercato dell’usato, tutti volevano un Cybertruck al punto che numerosi speculatori hanno iniziato ad innalzare il prezzo portandolo anche sopra la soglia dei 200.000 $, ciò nonostante chi poteva permetterselo non ha esitato neanche un secondo a spendere tale somma per riuscire ad avere in tempi brevi l’auto tanto desiderata.

Cambio di tendenza

Questo mercato però non è stato digerito bene da Tesla la quale ha obbligato chi acquistava tale veicolo a firmare un accordo che impediva all’utente di rivenderlo entro il primo anno dall’acquisto, ciò nonostante in molti non si sono posti problemi a violare questo accordo per poter usufruire di un margine di guadagno decisamente importante.

A quanto pare però qualcosa adesso è cambiato, a fronte dell’aumento di produzione da parte di Tesla e dunque della maggiore disponibilità a prezzi standard di tale veicolo, i prezzi nel mercato dell’usato si sono abbassati drasticamente, restando pur sempre al di sopra del prezzo di mercato, ma con un sensibile ribasso del prezzo nel mercato di seconda mano.

Si tratta di un fenomeno inatteso che ha colto di sorpresa Tesla la quale non si aspettava un giro economico di tale portata attorno al suo pick-up elettrico, ciò non toglie che al momento le liste d’attesa per riuscire a procurarsi questo veicolo sono ancora abbastanza lunghe e fino a quando Tesla non le avrà smaltite il prezzo dei veicoli di seconda mano nonostante sia sceso resterà comunque al di sopra del prezzo di vendita di mercato.