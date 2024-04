DAZN, sconto per 4 MESI sul piano standard: la nuova promo

Ormai tutti coloro che sono appassionati di sport e in particolar modo del campionato italiano di calcio di Serie A, sanno benissimo qual è il modus operandi. Serve per forza di cose un abbonamento a DAZN per poter godersi le partite della propria squadra del cuore in esclusiva.

La piattaforma live streaming detiene infatti interamente i diritti di tutte e 10 le partite settimanali di Serie A, con 7 di queste in esclusiva. Il tutto è disponibile all’interno del piano Standard, che in genere costa ben 40,99 € al mese. Ad oggi DAZN ha lanciato però una nuova promozione, la quale sarà disponibile solo fino al prossimo 28 aprile 2024.

Gli utenti che vogliono sottoscrivere proprio il piano Standard, potranno farlo con una sensibile riduzione del prezzo mensile.

DAZN: un grande sconto sul piano standard ma si può scegliere solo fino al 28 aprile

Immaginate di voler sottoscrivere un abbonamento a DAZN per quattro mesi: il prezzo da pagare sarebbe di ben 163,96 €. Per molti questa cifra è esosa e ci sono stati infatti tantissimi utenti che hanno protestato per i rincari che la piattaforma ha applicato.

Ora, con la nuova promozione che è valida su tutte le nuove attivazioni fino alla fine del prossimo mese di aprile, più in particolare fino al 28, si può avere il piano Standard mensile di DAZN ad un prezzo scontato di soli 19,90 € al mese per i primi quattro mesi. La somma totale passerebbe così a 79,60 €.

Ovviamente sono inclusi tutti gli eventi esclusivi a cui DAZN fa capo. Oltre a quel che resta del campionato di Serie A, gli utenti che opteranno per tale soluzione potranno godersi anche altri campionati. Ci sono infatti la Serie B, la Lega Pro, l’Europa League e la Conference League. Ecco anche altri sporto come l’UFC, l’NFL e molto altro.

Tutto è disponibile fino a 2 dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete domestica e in gran qualità.