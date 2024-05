Truffa phishing, corre il messaggio che svuota il conto corrente

Da diversi giorni una truffa sta turbando la quiete degli utenti. Il tentativo di phishing è arrivato ancora una volta a mettere tutti in difficoltà.

È proprio da questo messaggio che parte l’inganno, in quanto le persone credono che realmente qualcuno ci sia dall’altro lato ad aspettarle. Ovviamente l’obiettivo è quello di far cliccare le vittime su un link prestabilito, il quale contiene un modulo da compilare. Chi riempie questo modulo, non si sta iscrivendo al sito di incontri per conoscere la fantomatica ragazza, ma sta regalando i suoi dati personali.

Truffa in corso: questo è il testo pericoloso che tutti temono

“Ciao da una ragazza segreta.

Oggi sono determinata a vendicarmi di mio marito e a fare qualcosa di folle.

Come vorresti che ti toccassi con le mie dolci labbra?

Successivamente, sono pronto a dedicarmi completamente ai tuoi desideri e fantasie.

Forse vuoi qualcosa di speciale? Raccontacelo e realizziamo tutti i nostri sogni.

Siamo della stessa città e spero davvero che non mi rifiuterai, perché questo passo non è facile per me.

Ma sogno di giacere tra le braccia di uno sconosciuto e di provare sentimenti incredibili

Rispondi al mio PROFILO – LunaNera e inizia la nostra insolita conoscenza.

Spero che nessuno tranne te vedrà questa lettera e che il nostro incontro rimarrà segreto.

Scrivimi adesso, mi chiamo Cathy“.

Ovviamente c’è anche un altro scopo, ovvero quello di rubare i dati delle carte di credito. Facendo credere alle persone che riempiono il form di poter avere un abbonamento Premium, i truffatori invitano ad inserire i dati delle carte di credito proprio per rubarli.

Identificare una truffa di questo genere risulta molto più semplice di quanto si crede, in quanto bisogna guardare innanzitutto il testo. Questo ad esempio è iscritto veramente male in italiano e già osservando ciò dovrebbe scattare il primo campanello d’allarme. Anche l’indirizzo del mittente potrebbe suscitare qualche perplessità, siccome spesso i malfattori creano delle e-mail fasulle fatte di caratteri messi a caso.