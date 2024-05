Truffa incredibile, rubati soldi dalle carte di credito con un messaggio

Ancora una truffa e ancora un inganno: gli utenti purtroppo stanno perdendo dati personali e delle carte di credito con un messaggio tramite e-mail. Tutto ciò sta accadendo nelle ultime ore in Italia e sono state tantissime segnalazioni inoltrate.

La nuova truffa è arrivata: state attenti a questo messaggio che sta girando

“Ciao, mi chiamo Ursula, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te!

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Sweetlove-Ursula durante la ricerca.

Grazie e a presto…“.

Un messaggio del genere può essere semplicemente fraintendibile da tutti, in quanto sembra essere un invito. In realtà non c’è alcun tipo di invito, ma solo una truffa pronta a colpire le povere persone che non se l’aspettano. Secondo quanto riportato, sono tantissimi coloro che ci sono cascati ed infatti hanno cliccato sul link, che noi abbiamo provveduto ad eliminare, il quale ha condotto ulteriormente ad un form da compilare.

A quel punto le persone hanno creduto di compilare un modulo di iscrizione utile per il sito di incontri pubblicizzato, ma in realtà stavano solo regalando i propri dati personali ai truffatori. Questo accade quando si tratta di truffe inoltrate con la tecnica del phishing, ovvero quel metodo ingannevole che fa credere a qualcosa con un trucco.

Il nostro consiglio è sicuramente quello di non dare adito a questo tipo di messaggi ma soprattutto di controllare il mittente. Già dalla mail di chi invia il testo si può capire se si tratta di una truffa o meno, in quanto il dominio sarà formato da lettere messe a caso.