Nell’era della connessione senza fili, la tecnologia WiFi si evolve costantemente per soddisfare le crescenti esigenze di velocità e affidabilità degli utenti. Non si tratta solo di numeri o di sigle. Ma di vere e proprie innovazioni che migliorano l’esperienza di navigazione quotidiana. Il viaggio della tecnologia Wi Fi ha visto la nascita di diversi standard. Ognuno dei quali con caratteristiche uniche e significativi miglioramenti rispetto ai predecessori.

A tal proposito il WiFi5, noto anche come 802.11ac, ha rappresentato un punto di svolta introducendo il beamforming. Ovvero una tecnologia che ottimizza la trasmissione del segnale indirizzandolo direttamente verso i dispositivi. Piuttosto che disperderlo in tutte le direzioni. Ciò ha permesso una maggiore efficienza e migliori prestazioni, soprattutto in ambienti domestici con molti ostacoli.

La storia del WiFi, sempre in costante evoluzione

Con il passaggio a WiFi 6 (802.11ax), si è potuto assistere a ulteriori miglioramenti. Il WiFi6, infatti, ha incrementato la capacità e la velocità della rete. Ciò grazie all’adozione di strumenti come l’OFDMA (Orthogonal Frequency Division MultipleAccess) e il MU-MIMO (Multi-User Multiple InputMultiple Output). I quali permettono a più dispositivi di connettersi simultaneamente senza compromettere le prestazioni.

La vera rivoluzione è però arrivata con l’introduzione di WiFi6E. Quest’ ultima Infatti aggiunge una nuova banda a 6GHz a quelle già esistenti a 2.4GHz e 5GHz. La tripla banda consente di evitare la congestione delle frequenze più utilizzate, garantendo una connessione più stabile e velocità di trasferimento dati ancora più elevate. I dispositivi che supportano questo tipo di connessione possono così sfruttare appieno le potenzialità della rete. Fino a raggiungere e favorire un’esperienza utente significativamente migliorata.

Guardando al futuro, WiFi7 promette di portare la connettività senza fili a un livello ancora superiore. Si tratta di un nuovo standard ancora in fase di sviluppo. È previsto che si occuperà di introdurre la tecnologia MLO (Multi-Link Operation), che permetterà ai di

di utilizzare simultaneamente tutte e tre le bande disponibili attraverso vari device. Arrivando ad ottimizzare le prestazioni in base alle necessità della rete. Con larghezze di banda più ampie e velocità di picco impressionanti, WiFi 7 si prepara a rivoluzionare nuovamente il modo in cui ci connettiamo e interagiamo con il mondo digitale.

Insomma, ogni nuova generazione non solo migliora le prestazioni, ma introduce innovazioni che rendono la rete più efficiente e versatile. Mentre WiFi5 ha stabilito le basi con il beamforming, WiFi6 e 6E hanno spinto i confini della connettività più in là ancora. E adesso il WiFi7 promette di fare un ulteriore balzo in avanti.