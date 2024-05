Audi si accorda con SAIC, parte l'espansione della piattaforma BEV in Cina

È ufficiale il nuovo accordo di collaborazione tra Audi e l’azienda cinese SAIC. Assume infatti una rilevanza sempre maggiore il mercato auto cinese, il quale potrebbe essere uno dei punti fissi di Audi d’ora in avanti. Già alla fine dello scorso mese di luglio infatti la casa tedesca aveva annunciato l’ampliamento della collaborazione con SAIC. Ora l’accordo sarebbe stato perfezionato in tutto e per tutto, portando le due case automobilistiche in stretti rapporti.

Il nuovo accordo di collaborazione è stato commentato direttamente dal CEO di Audi, Gernot Döllner:

“Grazie alla collaborazione con SAIC, daremo una notevole spinta alla nostra strategia di elettrificazione sul mercato locale e metteremo a disposizione dei clienti cinesi veicoli elettrici a batteria (BEV) che rispondono alle loro esigenze. L’unione del design e dell’ingegneria distintivi di Audi con la rapida capacità di innovazione di SAIC permetterà di offrire ai clienti cinesi esperienze digitali di alto livello e funzionalità di guida automatizzata.”

Audi e SAIC insieme per nuovi modelli premium

L’accordo tra le due aziende prevede piani molto interessanti per il futuro. Audi e SAIC vogliono infatti realizzare dei nuovi modelli di automobili premium, le quali verranno sviluppate sulla piattaforma che in Cina chiamano Advanced Digitized Platoform.

Il punto iniziale della collaborazione comprende tre auto BEV. Sarà proprio in questo modo che Audi potrà ridurre i tempi di sviluppo del 30% per lanciare sul mercato i suoi nuovi modelli. Proprio nel 2025 arriverà la prima auto.

In realtà il piano di espansione è molto più ampio e questo nuovo accordo tra le due fazioni fa parte proprio di quest’ultimo. Non è la prima volta infatti che è un gruppo automobilistico tedesco entra in affari con un gruppo cinese. Un esempio è fornito da Volkswagen che ha investito insieme a Xpeng al fine di sviluppare delle auto elettriche con la prima che arriverà nel 2026.