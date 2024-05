Il produttore tech Vivo sembra non averne abbastanza di smartphone. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha ampliato la sua line up di prodotti appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato con alcuni nuovi dispositivi. Tra questi, sono stati da poco annunciati per il mercato cinese i nuovi Vivo Y200t e Vivo Y200 GT. Tra le caratteristiche degne di note, segnaliamo ad esempio la presenza di una batteria esagerata da ben 6000 mah. Vediamo qui di seguito le caratteristiche di entrambi.

Vivo Y200t e Vivo Y200 GT, ufficiali nuovi medi di gamma di Vivo

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha ampliato la sua gamma di dispositivi con ben due nuovi smartphone. Come già accennato in apertura, uno di questi è il nuovo Vivo Y200t. Quest’ultimo vanta la presenza di una batteria davvero capiente pari a ben 6000 mah. Lo smartphone supporta inoltre la ricarica rapida fino a 44W. Dal punto di vista estetico, troviamo poi un nuovo look, con un modulo fotografico di forma circolare con al suo interno un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Le prestazioni sono affidate al soc Snapdragon 6 Gen 1, mentre la parte frontale è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.72 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda Vivo Y200 GT, si tratta in realtà di una versione re-branded del nuovo iQOO Z9, quindi troviamo più o meno le stesse caratteristiche. Tra queste, abbiamo un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.78 pollici, una batteria con una capienza di 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W, un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e il soc Snapdragon 7 Gen 3.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, i nuovi medi di gamma Vivo Y200t e Vivo Y200 GT saranno disponibili all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 150 euro e circa 190 euro.