Il sotto brand di Vivo si sta impegnando molto per annunciare quanti più smartphone possibile. L’azienda, in particolare, ha da poco annunciato in veste ufficiale un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Stiamo parlando del nuovo iQOO Z9. Come avevano anticipato i rumors, sotto alla scocca troviamo un potente processore di casa MediaTek. Scopriamo qui di seguito di che si tratta.

Il produttore tech iQOO annuncia ufficialmente il nuovo mid-range iQOO Z9

IQOO Z9 è il nuovo smartphone di fascia medio-alta del sotto brand di Vivo e si appresta ad approdare ufficialmente sul mercato. Come già accennato in apertura, questa volta l’azienda ha deciso di affidare le prestazioni ad un processore MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7200. A supporto delle performance ci sono poi 8 GB di memoria RAM ulteriormente espandibili virtualmente di altri ulteriori 8 GB.

Dal punto di vista estetico, troviamo sul fronte un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. Il pannello ha una diagonale da 6.67 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz. La luminosità di picco arriva invece ai 300 nits. Per quanto riguarda il retro, qui troviamo rispettivamente due fotocamere. La prima è un sensore fotografico da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre la seconda è un classico sensore macro da 2 MP.

Lo smartphone può poi contare su una batteria piuttosto capiente di 5000 mah. Non manca poi il supporto alla ricarica rapida da 44W. A detta dell’azienda, nella confezione di vendita sarà inoltre presente un caricatore apposito. Ci sono tuttavia alcune mancanze, come il chip NFC, il jack audio e la radio fm.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma iQOO Z9 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano nelle colorazioni Brushed Green e Graphene Blue ad un prezzo iniziale di circa 220 euro al cambio attuale.