Scheda video GeForce RTX 4080 SUPER ad un PREZZO ASSURDO

L’attesa è terminata per gli appassionati di gaming e i creatori di contenuti visivi, poiché la tanto discussa scheda grafica GeForce RTX 4080 SUPER della linea MSI è finalmente disponibile sulla piattaforma di vendita online Amazon. Questa nuova aggiunta alla serie RTX ha subito catturato l’attenzione degli esperti di tecnologia per le sue prestazioni avanzate e il suo rapporto qualità-prezzo allettante.

L’offerta super pazza su Amazon rende la GeForce RTX 4080 SUPER di MSI ancora più allettante per gli appassionati di gaming e di grafica. Con un prezzo di soli 1259,00 euro, questa scheda grafica offre un’esperienza di gioco e di creazione di contenuti visivi di alto livello a un costo accessibile. Inoltre, la garanzia di recesso entro 30 giorni dona una tranquillità aggiuntiva agli acquirenti, consentendo loro di provare la scheda senza rischi.

Specifiche Tecniche di Rilievo della scheda Video

La GeForce RTX 4080 SUPER di MSI rappresenta un notevole passo avanti nel mondo delle schede grafiche, regalando prestazioni superiori. Basata sulla GPU AD103, la RTX 4080 SUPER vanta 10240 CUDA core, un aumento significativo rispetto ai 9728 della sua controparte standard. Grazie a frequenze di clock di base fino a 2295 MHz e ad un boost clock di ben 2550 MHz, questa scheda offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva, anche nelle situazioni più impegnative.

La memoria VRAM da 16 GB GDDR6 su un bus di 256 bit garantisce una gestione efficiente delle risorse grafiche, mentre la velocità di memoria superiore a 23 Gbps e la bandwidth di 736 GB/s assicurano un flusso di dati fluido e senza interruzioni. Nonostante le prestazioni migliorate, il Thermal Design Power (TGP) della scheda rimane invariato rispetto alla RTX 4080, mantenendo un consumo energetico efficiente di 320W. Le dimensioni compatte della scheda, equivalenti a 33,7 x 14 x 0,1 cm, la rendono adatta a una vasta gamma di configurazioni di sistema, mentre il peso di 1,9 kg consente al dispositivo di essere installato e gestito in pochi minuti.

Se sei alla ricerca di un’esperienza di gaming e di creazione di contenuti visivi di livello superiore, la GeForce RTX 4080 SUPER di MSI è la scelta ideale per te. Grazie alle sue prestazioni avanzate, al suo rapporto qualità-prezzo imbattibile e alla disponibilità su Amazon, questa scheda grafica rappresenta un investimento sicuro per gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare il tuo sistema gaming al livello successivo. Ordina la tua GeForce RTX 4080 SUPER di MSI su Amazon.