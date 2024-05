Sembra che al momento non ci siano problemi in relazione al processo di produzione dei display che Apple intende utilizzare per i suoi prossimi iPhone. A dichiararlo è Ross Young, CEO e analista della DSCC. La produzione avverrà negli stabilimenti di Samsung Display e LG Display. E sembra che il prossimo mese di giugno i pannelli più piccoli, ovvero quelli destinati ai prossimi iPhone 16 e 16 Pro, dovrebbero presentare un volume di produzione decisamente più elevato.

Apple da inizio alla produzione dei display

Non appena la produzione andrà a regime, i pannelli OLED inizieranno ad essere inviati alle fabbriche degli assemblatori. In questo modo avrà inizio la produzione vera e propria degli smartphone di Apple. Al momento sono diverse le indiscrezioni che circolano riguardo i nuovi iPhone 16. Quest’ultime forniscono agli utenti una panoramica generale, ma abbastanza completa, delle possibili caratteristiche principali dei nuovi modelli.

Nello specifico, gli iPhone 16 Pro avranno un display da 6,3pollici. Ovvero più grande rispetto all’attuale dispositivo da 6,1pollici. La versione 16 Pro, invece, avrà un display da 6,9pollici (che si differenzia dal precedente da 6,7pollici). In generale il rapporto di forma dovrebbe restare invariato. Quindi è ipotizzabile che il display dovrebbe essere anche poco più largo. Per quanto riguarda invece la versione base del nuovo smartphone Apple non dovrebbe presentare cambiamenti per le dimensioni del display.

Dal punto di vista delle funzionalità sembra che l’intera gamma degli iPhone 16 includeranno un nuovo pulsante “Cattura” capacitivo. Questo vuol dire che non si muoverà dopo la pressione, ma avrà un feedback di tipo aptico che la simulerà. Il suo obiettivo è quello di permettere di scattare immagini e video anche in modalità orizzontale. Inoltre, sono previsti processori più veloci ed anche diversi aggiornamenti per la fotocamera. Non è tutto. Wi–Fi 7 e modem 5G saranno più performanti su tutte le versioni di fascia superiore. Infine, come per l’iPhone 15 Pro Max, anche il nuovo 16 Pro potrebbe presentare la nuova fotocamera periscopica.