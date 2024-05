Phishing e truffe: il messaggio che ha rubato soldi e dati agli utenti

Ormai non ci sono più speranze: qualcuno ogni giorno cade vittima di una truffa, che sia questa scritta o perpetrata in maniera fisica. Secondo quanto descritto da diverse persone che purtroppo hanno avuto a che fare con il messaggio in questione, l’inganno potrebbe rubare sia dati personali che soldi.

Truffa in atto in Italia con un messaggio pericoloso

“Non posso dire che di solito scrivo lettere a sconosciuti, ma per il tuo bene ho deciso di provarci. Comunque arriviamo al punto, ho 25 anni e non faccio sesso da 3 mesi. Mi sono rivolto alla mia amica e lei ha deciso di aiutarmi, come ho scoperto, ti conosce da molto tempo e l’unica cosa che ha chiesto è di non menzionare il suo nome.

Ha parlato molto di te, che ti puoi fidare e che accetterai la mia proposta. Vivo da solo e posso invitarti a casa mia. Possiamo chiacchierare, bere qualcosa e goderci la reciproca compagnia.

Sono pronto a incontrarti in qualsiasi momento opportuno.

Sento che c’è una connessione tra noi e vorrei continuare la nostra conoscenza. Ma non vorrei continuare a comunicare per posta. Non è sicuro comunicare qui su argomenti personali e intimi, quindi voglio che tu mi scriva sul mio profilo, sul sito di incontri della nostra città. Ecco la mia pagina www.Incontri_Diretti/Profil№04448216 ci saranno tutte le mie informazioni di contatto e molte fotografie che ho scattato e pubblicato, e tu avrai accesso ad esse. Spero che tu mi capisca e mi scrivi nella chat del sito.

Non vedo davvero l’ora.

Lascio la mia foto qui sotto“.

Per evitare di cascarci bisogna solo non cliccare su collegamenti ipertestuali. Qui questi servono infatti semplicemente a far iscrivere gli utenti ad un finto sito di incontri, il quale in realtà è solo un portale dove tutti i dati personali registrati finiscono nelle mani dei malviventi. Fate quindi molta attenzione ed evitate in ogni modo di dare seguito a tentativi di truffa così pericolosi.