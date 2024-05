iPhone 17, RUMOR: cambierà il design e sarà più sottile

Gli ultimi tempi sono serviti agli utenti per metabolizzare le nuove indiscrezioni sui prossimi iPhone. Secondo quanto riportato infatti ci saranno dei cambiamenti anche se non troppo profondi, soprattutto sul lato estetico. Apple non ha intenzione di stravolgere i progetti che sono stati realizzati con gli ultimi iPhone 15, i quali svolgeranno infatti il ruolo di modello per la prossima gamma 16.

Qualcuno crede che miglioreranno anche dal punto di vista del design, ma in realtà non sarà così. I prossimi iPhone infatti saranno modificati solo sul retro per quanto riguarda il modello base e il modello Plus. Le fotocamere infatti verranno disposte in maniera simmetrica e verticale, proprio come un tempo, anche se con forme diverse. Oltre a tutte queste anticipazioni alle quali gli utenti si sono abituati, sembra che nelle ultime ore sia trapelato qualcosa di più ma riguardo agli iPhone 17 addirittura.

iPhone 17, Apple prepara la grande novità: cambierà il design

Il colosso di Cupertino ha in serbo per i suoi utenti tantissime novità per il futuro. Queste, almeno per il momento, non arriveranno e non saranno dunque oggetto della prossima gamma iPhone 16. Le ultime indiscrezioni di queste ore riferiscono della volontà di Apple di creare invece una gamma iPhone più sottile ma per il 2025.

Si parla dunque dei modelli della serie 17, anche se al momento l’azienda non ha ancora finalizzato il progetto. Sono in via di valutazione diverse opzioni, come ad esempio usare un telaio in alluminio, così come servirsi di una fotocamera anteriore sensibilmente migliorata ma con un ritaglio ancora più piccolo.

Questo nuovo iPhone potrebbe prendere il posto del modello Plus ed avere uno schermo che misurerebbe tra i 6,12 e i 6,69″. È ovvio che al momento si tratta solo di indiscrezioni e pertanto bisogna andarci con i piedi di piombo, ma fa specie che a mesi dalla presentazione dei prossimi iPhone 16 si parli già dei 17.