WhatsApp, usa queste 3 funzioni segrete per svoltare

Un gran numero di utenti è finalmente diventato pronto per scaricare applicazioni di terze parti dal web lato Android. Nessuno credeva che queste potessero effettivamente funzionare ma oggi vestono un ruolo fondamentale soprattutto per chi ama smanettare su WhatsApp.

Diverse persone avevano paura che potessero comportare problemi allo smartphone, ma una volta capito che non è così la situazione è cambiata. Al momento infatti sono sempre di più coloro che scaricano soprattutto tre applicazioni, tutte gratuite e soprattutto legali al 100%.

WhatsApp: le nuove facoltà offerte da app di terze parti stanno spopolando

La prima in lista è sicuramente Unseen, una soluzione perfetta per coloro che non vogliono mostrare l’ultimo accesso e che non vogliono farsi vedere disponibili nella chat. L’applicazione in questione intercetta i messaggi di WhatsApp e consente agli utenti che la scaricano di leggerli al di fuori. In questo modo garantisce di essere sempre a conoscenza di quello che arriva ma senza dover per forza di cose entrare all’interno dell’applicazione ufficiale. L’ultimo accesso quindi non verrà aggiornato e non si risulterà mai online.

Un’altra applicazione che è diventata famosissima nel corso del tempo prende il nome di WAMR. Questa soluzione potrebbe tornare utile per le persone che hanno paura che qualcuno possa eliminare un messaggio nella loro chat prima che lo leggano. WAMR consente infatti di recuperare i contenuti eliminati di proposito, così da venirne ugualmente a conoscenza anche se sono stati cancellati dalla chat di WhatsApp. Siccome questa applicazione non è “retroattiva”, bisogna scaricarla subito. WAMR non si può usare per messaggi che sono stati cancellati prima della sua installazione.

Con Whats Tracker invece si possono spiare gli utenti sapendo precisamente con una notifica quando entrano e quando escono dalla chat di WhatsApp.

Ricordiamo che queste applicazioni sono tutte gratuite e che non hanno alcun tipo di problema con la legge. Per poterle scaricare, bisogna scegliere il formato apk dal web, pertanto solo gli utenti Android sono abilitati a farlo.