Alfa Romeo Junior: arriverà la versione eXtrema del modello?

Poche cose hanno suscitato così tanta eccitazione quanto l’annuncio di una nuova possibile creazione firmata Alfa Romeo in chi è appassionato di vetture sportive. Il marchio italiano ha catturato l’attenzione di tutti grazie all’anteprima speciale della versione eXtrema della sua Alfa Romeo Junior. Trattasi di una versione ancora più aggressiva, cattiva quasi, del B-SUV.

L’auto avrà la firma del conosciuto designer Salvatore Lepore. Che vuol dire? Che la Junior eXtrema si distinguerà sicuramente per il suo design, probabilmente particolarmente audace, caratterizzato da appendici aerodinamiche sia sul fronte che sul posteriore. Non si tratterà di un’Alfa Romeo qualunque, sarà una vera e propria macchina costruita per correre, pronta a governare strade e piste.

L’Alfa Romeo Junior eXtrema come sarà?

Come sarà alimentata questa belva? I dettagli a riguardo sono molto pochi, ma i rumor suggeriscono che la Junior eXtrema potrebbe essere la versione Quadrifoglio del B-SUV di Alfa Romeo. Tramite una potenza che potrebbe anche superare i 300 CV, potrebbe essere una delle auto modello SUV compatto più potenti presenti sul mercato. Potrebbe addirittura arrivare a battere la Toyota Yaris GR.

La Junior eXtrema potrebbe essere la rappresentazione di quello che caratterizzerà il futuro Alfa Romeo. Potrebbe essere una dimostrazione aperta del suo impegno verso l’innovazione e la passione per la guida sportiva. Il prezzo deve essere ancora confermata, ma ci si aspetta che si tratterà comunque si una versione limitata che richiederà una certa spesa e che verrà acquistata con molta probabilità dai fan più sfegatati del brand.

L’Alfa Romeo così non fa altro che confermare il suo ruolo come azienda fondamentale per l’industria automobilistica, attraverso la sua continua ricerca e alla voglia incessabile di conquistare nuovi guidatori e nuove vette. Nel frattempo attendiamo con impazienza ulteriori dettagli sulla Junior eXtrema, non si può non apprezzare la determinazione del brand che continua a lavorare per restare in pista e concorrere con altre società automobilistiche allo stesso modo aggressive sul mercato. Non vediamo l’ora di sapere altro su questo fantastico modello!