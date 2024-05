WindTre ha sempre rivolto le sue offerte più convenienti ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero, riservando ai clienti Vodafone e TIM delle opzioni dal costo non del tutto indifferente.

Questo mese, però, anche i nuovi utenti provenienti dai due gestori hanno la possibilità di trasferire il numero e ottenere un’offerta vantaggiosa: la WindTre GO Limited Edition.

Passa a WindTre da Vodafone o TIM e ricevi 150 GB al mese

Andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 10,99 euro al mese, i clientiVodafone, TIM, Very Mobile, ho. Mobile e Kena, hanno la possibilità di attivare la nuova WindTre GO Limited Edition così da poter usufruire dei seguenti servizi mensili:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre consente di attivare l’offerta online, tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it. Accedendo all’apposita pagina e indicando il proprio operatore di provenienza sarà sufficiente seguire poche e semplici indicazioni e indicare la modalità di pagamento così da poter ricevere la SIM direttamente a casa, tramite corriere, senza dover sostenere alcuna spesa.

I clienti Vodafone e TIM che intendono mantenere attivo il loro numero pur cambiando gestore e che desiderano acquistare contestualmente uno smartphone a rate senza dover subire spese eccessive hanno la possibilità di consultare il listino offerte WindTre e conoscere tante soluzioni davvero interessanti.

In tal senso, l’offerta più conveniente al momento è la WindTre Start 5G. La tariffa prevede una spesa di soli 12,99 euro al mese e permette di ottenere 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile, minuti illimitati per le chiamate e 200 SMS. In più, i clienti potranno scegliere di ottenere uno smartphone Samsung Galaxy A15 5G. Il dispositivo non necessiterà di alcuna spesa mensile e potrà essere ritirato in uno dei punti vendita abilitati.