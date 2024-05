Sottocosto UNIEURO, allarme rosso: sconti PAZZESCHI fino all'11 Maggio

Unieuro fa impazzire di gioia i suoi clienti con sconti assolutamente imperdibili su prodotti di altissimo livello. Da televisori a persino monopattini, sul volantino di questa settimana ci sarà sicuramente qualcosa che potrà interessarvi. Grazie alla sua lunga storia di scontistica, la società è divenuta famosa per la sua trasparenza, per i prezzi economici rispetto ai competitor e alle promozioni settimanali che fanno gola a chiunque.

Gli acquisti possono essere effettuati in store, recandosi nel negozio Unieuro più vicino, approfittando anche per dare uno sguardo tra gli scaffali. Per chi non ha tempo o semplicemente preferisce la comodità, basta utilizzare il proprio smartphone, pc, tablet o qualsiasi cosa abbia una connessione per completare l’acquisto online dal divano. In tal modo riceverete i prodotti selezionati direttamente a casa, senza spendere un centesimo in più se doveste superare una certa soglia.

Unieuro e le offerte da urlo in scadenza: fate presto!

I prodotti sul volantino Unieuro sono così tanti che è davvero difficile individuare quale sia il più allettante. Cercate un nuovo smartphone perché il vostro attuale ha dato forfait? Potreste optare per il Samsung Galaxy S23 a soli 649 euro! Non siete fan della Samsung? Abbiamo una vera chicca per voi: l’iPhone 15 nella colorazione rosa ad un prezzo sottocosto di 779 euro. Ok, forse non volete spendere così tanto, in tal caso ci sono due modelli Honor molto interessanti: l’Honor 90 Lite 5G a 179,99 euro scontato del 39% e l’Honor X6a a 109,99 euro.

Se non doveste star cercando uno smartphone, Unieuro propone anche delle fantastiche TV di ultima generazione dai colori brillanti e molto nitidi. Da non perdere è la Smart TV TLC da 98″ a 1799 euro, con un ribasso del 40%. Troppo grande per il vostro salotto? Scegliete il modello LD QNED, con una tecnologia pazzesca per immagini talmente realistiche da farvi sentire nel vivo del vostro film preferito. Costo? 549,90 euro grazie ad uno sconto del 42%. Il nostro consiglio è quello di spulciare per bene il volantino, che troverete qui sotto, e di andare sul sito ufficiale seguendo questo link per non perdere nessuna occasione d’oro che potrebbe essere fatta a posta per voi. Cosa aspettate?