Il leaker Digital Chat Station ha riferito che presto Xiaomi potrebbe rilasciare una serie di nuovi dispositivi mobili pieghevoli. Nello specifico si tratterebbe di quattro smartphone a libro, ipoteticamente MIX Fold 4, e quello a conchiglia, ovvero i MIX Flip. Non è la prima volta che si parla di questo argomento, ma questa volta è stato fornito un minimo spiraglio temporale. Sembra infatti che potrebbero arrivare entro il quarto trimestre dell’anno. Quindi è ipotizzabile che si tratti dei mesi che vanno da ottobre a dicembre.

In arrivo nuovi dispositivi Xiaomi entro la fine dell’anno?

La fonte non si è limitata a riferire questo possibile arrivo, ma ha rilasciato anche qualche preliminare dettaglio tecnico. In entrambi i casi è ipotizzabile che ci sarà un chip Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Anche il modulo fotografico presenta punti in comune tra i due smartphone. Tra questi c’è l’unità principale che si basa su un sensore da 50 MP con formato 1/1,55”. Inoltre, troviamo la stabilizzazione ottica e la telefoto 2X con sensore OmniVision OV60A da 60 MP e formato 1/2,8”.

Sui dispositivi Fold, in più, dovrebbe esserci una ultra–grandangolo da 12 MP e una super–telefoto da 10 MP con la presenza di un obiettivo periscopico e uno zoom da 5X. MIX Fold 4, secondo quanto riportato dovrebbe essere il primo pieghevole di Xiaomi con una certificazione IP per acqua e/o polvere. Al momento però non è chiaro quale dispositivo nello specifico vanterà questo primato. Inoltre, sembra che il dispositivo supporterà anche la ricarica wireless. Anche in questo caso mancano i dettagli tecnici specifici che ancora non sono stati svelati.

È importante sottolineare che anche se i nuovi Xiaomi MIX arriveranno davvero entro la fine dell’anno non è ancora chiaro se lasceranno i confini della Cina oppure no considerando che da sempre sono rimasti un’esclusiva. Le indicazioni a riguardo al momento risultano essere pessimiste, ma in ogni caso si attendono notizie ufficiali per averne la conferma.