QDEL: una tecnologia ancora più avanzata dell'OLED per i display

Il passaggio al digitale terrestre di nuova generazione ha portato con sé un cambiamento decisivo per le smart TV. Grazie all’introduzione del sistema DVB-T2, molti di noi sono stati costretti a sostituire i più vecchi televisori con modelli compatibili. Questo ha portato anche all’apertura di una nuova strada tecnologica per la costruzione di display sempre più moderni.

Fino ad ora sono stati gli OLED ad aver dominato il mercato in quanto ad avanzamento, dando agli utenti una visione con colori nitidi, brillanti e pannelli molto sottili. Adesso pare sia nata una nuova tecnologia per i display, che potrebbe prendere presto il loro posto. Si tratta dei QDEL, cioè schermi quantistici elettroluminescenti.

Cosa differisce tra un display OLED ed uno QDEL?

Gli OLED utilizzano materiali organici come sorgente luminosa, mentre i display QDEL si distinguono per l’assenza di retroilluminazione. Come mai? Perché i punti quantici stessi sono la fonte di luce. Ciò va a tradursi in spazi di colore più grandi, con una qualità di immagine ancor più elevata e va ad aprire prospettive nuove ed innovative nell’universo dei display destinati ai consumer.

I QDEL hanno una capacità di produrre luce propria, consentendo uno spegnimento completo dei pixel e garantendo la riproduzione di neri profondi oscuri. Riescono a creare un contrasto intenso, simile a quello dei display OLED. Nonostante la luminosità elevata, il consumo energetico risulta straordinariamente inferiore rispetto alle tecnologie precedentemente usate. Non a caso l’intero settore sta spostando la propria attenzione verso questi nuovi display QLED, con dei prototipi già presentati durante il CES di Gennaio.

L’avvento dei display QDEL porta ad passo avanti importante nel mondo della tecnologia della schermatica, regalando una combinazione unica di luminosità, una qualità dell’immagine stupefacente ed un’efficienza energetica del tutto nuova. tramite l’evoluzione continua delle tecnologie di visualizzazione, avremo davanti sicuramente una futura generazione di smart TV e dispositivi con prestazioni ancora più sorprendenti che renderanno il nostro intrattenimento sorprendentemente definito.