Phishing: la nuova truffa che inganna e ruba soldi

Purtroppo ancora una volta gli utenti affrontano un inganno, una truffa in piena regola che si diffonde con un semplice messaggio. Fare attenzione a questi tentativi di phishing è diventata ormai una pratica all’ordine del giorno ma anche i più esperti questa volta ci sono cascati.

In basso abbiamo riportato il testo per intero estromettendo il link, così da non far cliccare gli utenti su quella che è la truffa vera. Purtroppo ci sono ancora diverse persone che credono alla questione del sito di incontri, trita e ritrita ultimamente.

Phishing in corso con un messaggio: la truffa si muove tramite e-mail

Con un testo come quello scritto qui sotto, il quale sta girando ormai da giorni, i truffatori riescono a perpetrare alla grande il loro tentativo di phishing. È bastato inviarlo a migliaia di persone per raccogliere oltre 100 adesioni. È proprio così che funziona la tecnica. Ecco il testo per intero:

“Ciao, sai quante volte le donne soffrono di solitudine pur essendo accanto a un uomo.

Questo è solo il mio caso. Nonostante mi addormenti e mi sveglio nello stesso letto con un gentiluomo, desidero costantemente fare sesso.

Voglio incontrare un uomo insaziabile che mi scoperà per farmi calmare.

Puoi aiutarmi a diventare felice, se questo risulta essere il caso, e sei d’accordo.

Il mio profilo di contatto si trova in questo percorso Marylou-dirty48, usa questo alias per cercare.

Ho creato un profilo in modo che mio marito non diventasse geloso!

ti aspetto lì!”

Fate quindi molta attenzione a quello che sta capitando, in quanto potreste essere i prossimi sulla lista della nuova truffa. Date sempre un’occhiata all’indirizzo mittente per capire cosa sta succedendo e soprattutto fate sempre caso a come è scritto il testo. Prendendo come esempio il messaggio qui in alto, tutto è scritto in maniera abbastanza approssimativa e tra l’altro anche con un italiano fuori da ogni logica.