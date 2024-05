Microsoft, le password vanno in pensione: arrivano le passkey per tutti

Da adesso tutti gli utenti che hanno un account Microsoft possono effettuare l’accesso utilizzando una passkey, nuovo metodo di autenticazione che sfrutta il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o un PIN specifico per ogni dispositivo.

Tale metodo di riconoscimento è attualmente compatibile con Windows, Google ed Apple. Grazie alle passkey, gli utenti hanno ora un modo rapido e intuitivo per accedere a tutti i servizi di Microsoft che usano quotidianamente, fornendo dunque anche una protezione superiore rispetto alle password tradizionali che ormai vengono scoperte quotidianamente.

Microsoft passkey: compatibilità e come crearle

Per creare una passkey compatibile con Microsoft e le altre aziende sotto indicate, bisogna innanzitutto accedere al proprio account. Una volta fatto questo, il proprio profilo Microsoft permette di aggiungere un nuovo metodo di accesso. Si potrà scegliere dunque tra impronta digitale, codice PIN, volto o chiave di sicurezza. Seguendo tutte le istruzioni, si arriverà a dare un nome alla nuova passkey.

Microsoft, come molte altre aziende che si occupano di tecnologia è al lavoro costantemente per ridurre la dipendenza dalle password, diminuendo i rischi e allo stesso tempo migliorando la sicurezza degli utenti. Tra gli strumenti più di impatto adottati, l’azienda detiene sicuramente Windows Hello, introdotto nell’ormai lontano 2015. Oltre a questo, ecco anche il supporto per lo standard FIDO sviluppato in collaborazione con altre aziende leader, tra le quali spiccano i nomi di Apple e Google.

Sistemi Operativi Compatibili

Non tutti i sistemi operativi esistenti supportano ad oggi le passkey di Microsoft, ma i più importanti sicuramente sì. Ecco quali sono:

Windows 10 e versioni successive

macOS Ventura e versioni successive

ChromeOS versione 109 e superiori

iOS 16 e successivi

Android 9 e successivi

Browser Compatibili

Browser compatibili per le passwey di Microsoft

Ovviamente anche i browser web devono essere compatibili con questo nuovo metodo di autenticazione. Ecco quali sono: