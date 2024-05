La piattaforma X sta per introdurre le Storie generate ora dall’AI. Quest’ultime sono state pensate per riassumere le notizie in collaborazione con Grok AI, ovvero l’LLM proprietario. La nuova funzione permette loro di accedere ad un metodo rapido e coinciso per restare informati sugli enti di attualità.

Al momento però è disponibile con alcune limitazioni. La prima è che solo gli utenti abbonati Premium potranno accedervi. La seconda invece è che sarà presente solo sui dispositivi iOS e nella versione web della piattaforma. Ma al momento non è chiaro se e quando la funzione verrà ampliata.

X e Grok collaborano per introdurre le Storie

L’account X Engineering ha confermato l’arrivo della novità introdotta da Grok AI. Insieme all’annuncio è stato accompagnato da uno screenshot che descrive il funzionamento della funzione. Secondo quanto riportato le nuove storie su X saranno disponibili nella sezione “Per te” della scheda “Esplora”. Queste si presentano come dei riassunti. Al loro interno includono i titoli delle notizie di rilievo e poi le informazioni chiave. In questo modo gli utenti potranno sempre rimanere aggiornati senza dover necessariamente leggere gli articoli per intero.

Oltre alle notizie di attualità, le Storie su X nate in collaborazione con Grok AI possono includere anche delle conversazioni tra gli utenti della piattaforma social. Ciò permetterà di approfondire una serie di temi utili e poter cogliere le diverse opinioni emerse su determinate questioni.

La scelta di utilizzare l’intelligenza artificiale per generare riassunti di notizie è stata accolta con alcune critiche. Infatti, molti temono che il sistema possa portare alla diffusione di informazioni fuorvianti o errate. A tal proposito, X per tutelarsi ha implementato un disclaimer che rende noto agli utenti che Grok può commettere errori e per questo è importante verificare le sue informazioni.

Sulla questione si è espresso anche Elon Musk. L’imprenditore ha dichiarato che l’obiettivo della sua piattaforma è quello di fornire delle informazioni che siano per quanto possibili accurate e tempestive. Per questo motivo, almeno per il momento, i riassunti delle notizie saranno aggiornati di volta in volta quando emergeranno nuove informazioni.