Feder Mobile proroga le offerte Feel 150 e Feel 150V

Feder Mobile, per chi non lo conoscesse bene, è un operatore virtuale che si basa rete mobile Vodafone. Questo fantastico gestore, presenta diverse tariffe vantaggiose con prezzi unici e convenienti. Proprio in questi giorni ha deciso di prorogare due delle sue offerte più apprezzate fino ad un tempo limitato. Parliamo della Feel 150 e Feel 150V fino al 20 Maggio. L’estensione della scadenza dona a chi sta valutando di cambiare il proprio operatore un’opportunità pazzesca per accedere a due tariffe estremamente vantaggiose.

La Feel 150 prevede minuti senza alcun limite verso chiunque, sia che abbia un numero fisso o mobile nel territorio italiano. Alle telefonate sono aggiunti 50 SMS e 150 GB di traffico per navigare senza preoccupazioni, il tutto ad un costo superlativo di 7,99 euro al mese. Questa offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, sia che chiedano l’attivazione di un nuovo numero, sia che vogliano effettuare la portabilità. In quest’ultimo caso sono però esclusi Vodafone e ho. Mobile. La seconda proposta Feder è la Feel 150V riservata esclusivamente ai clienti Vodafone e ho. Mobile. Questa promo offre gli stessi vantaggi della Feel 150, ma a 8,99 euro mensili. Ad entrambe le promo va aggiunto il primo mese al costo di 9,99 euro, che comprende i costi di attivazione, la SIM ricaricabile e le spese di spedizione.

Tutti i servizi presenti con le offerte Feder Mobile

Attraverso l’attivazione di una tariffa Feder Mobile sono inclusi, senza costi aggiuntivi, anche i servizi di reperibilità Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e la Segreteria Telefonica. Questi possono essere attivati o disattivati autonomamente. I minuti e gli SMS offerti devono essere utilizzati nel giusto modo e conforme alle condizioni di contratto. Nel caso in cui i messaggi dovessero essere superati, si applicano le tariffe del piano base, mentre per il traffico dati viene aggiunta una spesa per ogni 1MB consumato.

Le offerte di Feder Mobile sono valide anche in Roaming negli altri Paesi dell’Unione Europea. Viaggiando valgono gli stessi minuti e SMS utilizzabili, ma c’è un limite massimo di traffico dati mensile. Il costo mensile viene addebitato sul credito residuo e in caso di credito insufficiente i bundle vengono poi sospesi.