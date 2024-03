Iliad, azienda di telefonia nota per le sue offerte innovative nel settore delle telecomunicazioni, ha dato un nuovo significato al concetto di connettività globale per le imprese italiane. Con un’espansione della copertura roaming extra UE, ora, gli Stati Uniti si uniscono alla lista dei Paesi inclusi nell’offerta iliad business.

Questa decisione rappresenta un momento molto importante per le aziende che operano su scala internazionale, per cui restare connessi è fondamentale. L’ampliamento della copertura extra UE di Iliad offre una soluzione per mantenere le operazioni senza interruzioni durante i viaggi di lavoro negli Stati Uniti. Gli utenti iliadbusiness, potranno ora contare su una maggiore flessibilità e convenienza dei prezzi durante le loro trasferte, oltre a godere di 5GB di dati e 60 minuti di chiamate in roaming.

Iliad business: la lista dei paesi coperti

Gli Stati Uniti arrivano quindi ad unirsi a una lista già impressionante di oltre 30 Paesi inclusi nell’offerta Iliad. Tra questi Paesi troviamo anche la Svizzera, la Cina, gli Emirati Arabi, l’India, il Canada e il Brasile. L’ estensione della copertura garantisce un servizio efficiente in grado di supportare le esigenze delle imprese italiane in tutto il mondo. Offrendo loro la tranquillità di poter contare su una connessione affidabile ovunque si trovino e in qualsiasi momento.

Iliad Business ha così introdotto l’offerta GIGA 220, pensata proprio per soddisfare le esigenze delle aziende e dei professionisti. Essa prevede 220GB di dati in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in tutta Italia. Ma non è tutto, oltre ai dati e alle chiamate in Italia e nell’UE, l’offerta GIGA 220 include anche 16GB dedicati in EU e 5GB di dati extra EU, e 60 minuti di chiamate in roaming. Tutto ciò al costo di 11,99 euro al mese + IVA senza costi nascosti o vincoli di durata. Insomma, Iliad ha aperto finalmente nuove opportunità per le imprese italiane che ora potranno godere di una connettività affidabile e conveniente ovunque nel mondo.