Prima di poter utilizzare un nuovo smartphone bisogna prima trasferire i dati presenti sul precedente dispositivo. La quantità di immagini, file ed app sul telefono, ed anche il metodo utilizzato per trasferirli, sono fattori che influiscono sul tempo necessario per completare la procedura.

Quando si configura un nuovo smartphone ci sono tre opzioni tra cui scegliere per spostare i dati da un telefono Android all’altro. Il primo permette di effettuare il trasferimento collegando due dispositivi con un cavo. Il secondo invece si basa sulla connessione Wi–Fi. Infine, è possibile procedere ripristinando i dati presenti nel backup di Google One. A tal proposito, sembra che Google potrebbe introdurre un modo per velocizzarla. Come? Usando contemporaneamente il cavo e il Wi–Fi.

Come spostare dati tra due dispositivi Android

A fornire la notizia è stato AssembleDebug che ha dichiarato che Google sta unendo le prime due opzioni disponibili per rendere l’operazione di trasferimento sugli smartphone Android molto più rapida. Infatti, nell’app “Strumento di ripristino dati” (versione 1.0.624892571) è stata scoperta la presenza di un nuovo processo definito MultiTransportD2dTransport. Quest’ultimo consentirà di effettuare un ripristino, o anche un trasferimento, di tutti i dati da uno smartphone Android ad un altro durante la fase di configurazione del nuovo dispositivo. Per farlo è necessario usare contemporaneamente il cavo e Wi-Fi. E non è tutto.

Google starebbe lavorando ad un’altra funzione: “Ripristina in qualsiasi momento“. Al momento dopo la configurazione, non è possibile ripristinare i dati del vecchio dispositivo. Per farlo è necessario prima eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La nuova funzione di Google, invece, permetterà di ripristinare i dati da un vecchio modello in qualsiasi momento. Il tutto senza ricorrere al ripristino delle impostazioni di fabbrica. Dopo aver effettuato la procedura, tutti i dati che sono stati copiati si uniranno a quelli del dispositivo in uso senza che vengano sovrascritti, se sono state cambiate le impostazioni.

Ci sono però delle restrizioni. Infatti, sembra che sarà possibile copiare i dati solo dal dispositivo Android che è stato usato per copiare i dati in precedenza. Per procedere con un altro dispositivo è necessario cancellare tutti i dati contenuti in esso. Non è noto quando suddette funzioni verranno implementate, ma sembra che questo potrebbe a breve.