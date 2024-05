Tra i nuovi prodotti Apple annunciati durante l’evento Let Loose uno dei più attesi era senza dubbi l’iPad Air, per la prima volta in due modelli – da 11 e 13 pollici. Il primo è una rivisitazione, il secondo è completamente nuovo. Entrambi potenziati dal chip M2, versatili, leggeri e con prestazioni fenomenali.

Dotato di CPU, GPU e Neural Engine più veloci con il supporto per il chip M2 di Apple, il nuovo iPad Air offre prestazioni più elevate, efficienti anche con l’intelligenza artificiale. La fotocamera frontale Ultra Wide da 12 MP con Center Stage è stata spostata lungo il bordo orizzontale. Mentre il Wi-Fi è diventato più veloce, il design più elegante e la batteria più duratura. Vanta un display Liquid Retina e il supporto per Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) e Magic Keyboard.

Sarà acquistabile – a partire dal 15 maggio – nelle nuove finiture blu e viola, insieme alle colorazioni Starlight e Space Grey. I prezzi sono medio-alti ma per quello che offrono e gli standard dell’azienda, questa gamma di iPad è tra le più convenienti al momento. La possibilità – per la prima volta – di scegliere tra due diversi formati consente di soddisfare le esigenze di tutti.

I nuovi iPad Air di Apple da 11 e 13 pollici realizzati con chip M2

Entrambi i modelli includono display con design Liquid Retina; rivestimento antiriflesso; Tecnologia True Tone e supporto per l’ampia gamma di colori P3. Il modello da 11 pollici è perfetto per chi predilige la portabilità e quello da 13 per chi preferisce un display più ampio ma senza rinunciare alla praticità del dispositivo. La nuova fotocamera montata sui dispositivi, insieme al sistema audio con due microfoni e l’audio spaziale, non è solo più potente ma anche più comoda. Pensata per facilitare videochiamate con famiglia, amici e colleghi.

Il chip M2, con CPU a 8 core e GPU a 10 core, fa la differenza soprattutto per chi decide di passare ai nuovi iPad Air da un vecchio modello. Più veloce e più preciso. Parole chiave per descrivere non solo il chip ma i dispositivi stessi, pensati per offrire caratteristiche premium ad un prezzo ridotto soprattutto nel modello da 11 pollici. Anche la connessione Wi-Fi diventa più performante, per adattarsi alle esigenze degli utenti ormai abituati al 5G superveloce degli smartphone. Incluso anche il supporto per l’Apple Pencil Pro per un’esperienza utente completa.