Google ha annunciato il nuovo Pixel 8a e l’arrivo del Pixel Tablet in Italia. Il Pixel 8a vanta anche il processore Tensor G3, mentre il Pixel Tablet dispone di processore Tensor G2. Entrambi sono alimentati da funzioni AI per rendere i dispositivi più efficienti e aumentare la produttività.

Google Pixel 8A

Pixel 8a ha molti aspetti in comune con Pixel 8 e 8 Pro, ad esempio Magic Editor e Gomma Magica Audio o Cerchia e Cerca per ricerche rapide cerchiando ciò che è di nostro interesse. Include anche le funzioni pensate per le chiamate. Tra cui Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me, Chiamata Nitida e tante altre.

Design dai bordi arrotondati, finish opaco sulla parte posteriore – rivestita in nanoceramica – e una cornice in alluminio lucido. Pesa 188 grammi e sarà disponibili in quattro colorazioni: aloe (edizione limitata), azzurro cielo, nero ossidiana e grigio creta. Resiste a polvere e acqua e dispone di un display OLED protetto da Corning Gorilla Glass 3. Più luminoso rispetto ai suoi predecessori del 40%. La batteria da 4492mAh supporta la ricarica rapida cablata a 18W e ricarica wireless con certificazione Qi.

Il processore montato nel dispositivo è un Tensor G3 con chip di sicurezza Titan M2. Garantiti almeno sette anni di supporto software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza e gli upgrade del sistema operativo Android. Ci sono due modelli, uno con spazio d’archiviazione da 128GB, l’altro da 256 GB. Le fotocamere del Pixel 8a sono rispettivamente una grandangolare Quad PD da 64 MP sul retro e una secondaria ultra grandangolare da 13 MP, sempre sul retro. Quella frontale, da 13 MP, così come quelle posteriori vanta risoluzione in 4K. Possibile sbloccare il dispositivo sia con l’impronta digitale che con il volto.

Google Pixel Tablet

Annunciato un anno fa, Il Pixel Tablet di Google è il primo tablet dell’azienda ad avere il chip Tensor G2 integrato oltre a quello di sicurezza Titan M2. Realizzato con schermo LCD da 11 pollici con rivestimento antimacchia e risoluzione di 2560×1600 pixel. Prevede il supporto per Google TV, batteria da 27 wattora con ricarica tramite USB-C o base di ricarica con altoparlante (inclusa nella confezione). Questo dispositivo è anche il primo che integra Chromecast e riesce a supportare la trasmissione di contenuti dallo smartphone.

Se il tablet è in modalità Hub si trasforma in un valido aiuto per la proprio casa, permettendone l’uso a mani libere. Basterà toccare l’icona di Google Home per accedere a tutti i dispositivi compatibili. C’è una base già inclusa nella confezione ma è possibile acquistarne altre per utilizzare il dispositivo in più parti differenti della casa.

Google Pixel Tablet è rivestito in nanoceramica, dall’aspetto leggermente opaco e realizzato con più del 30% di materiali riciclati. Ci sono più di 50 app ottimizzate per il dispositivo. Con la funzione “Schermo diviso” è anche possibile utilizzarne due contemporaneamente. La fotocamera anteriore e quella posteriore sono entrambe da 8 MP. Presenta quattro altoparlanti per il sistema audio ed è acquistabile in Grigio creta o Grigio Verde. Google garantisce 5 anni di aggiornamenti in questo caso. Sarà anche possibile utilizzarlo con l’apposita custodia che permette non solo di migliorarne l’uso ma di appenderlo.

Prezzi e disponibilità

AMAZON

Pixel 8a

Pre-order da oggi, 7 Maggio, vendita generale dal 14 Maggio

Dal 7 al 20 Maggio: Trade-in con extra valutazione di 150€

Dal 21 Maggio al 3 Giugno: 100€ di voucher per acquistare prodotti Pixel

Pre-order dal 7 Maggio, vendita generale dal 14 maggio

Dal 7 Maggio al 3 Giugno: abbinata con Pixel Buds A-series

UNIEURO

Pixel 8a

Vendita generale dal 14 maggio

Solo in negozio Trade-in con extra valutazione di 150€

Vendita generale dal 14 maggio

Sia in negozio che online abbinabile con Pixel Buds A-series

VODAFONE

Pixel 8a

Vendita generale dal 14 maggio

In negozio dal 14 maggio Promo Trade-in con extra valutazione di 100€

GOOGLE STORE