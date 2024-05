Mentre Samsung mira a difendere la sua posizione ormai più che affermata nel settore degli smartphone pieghevoli e i suoi rivali propongono dispositivi decisamente interessanti, in casa Apple tutto tace. L’azienda da tempo resta ormai ferma a guardare la concorrenza che fa passi in avanti degni di nota senza manifestare alcuna intenzione di inserirsi nel settore producendo il primo dispositivo dotato di display flessibile.

Questa rappresenta però soltanto l’apparenza perché i brevetti depositati da Apple riguardanti tecnologie relative alla produzione di dispositivi con display flessibile emergono da tempo e l’ultimo è stato recentemente scovato da Patently Apple.

iPhone pieghevole: il primo potrebbe arrivare nel 2026!

Il documento recentemente scovato da Patently Apple riporta il titolo “cerniere per dispositivi pieghevoli” con riferimento a un iPhone Flip mostrato dalle immagini dimostrative inserite nel brevetto. Apple parla di una cerniera che consenta al dispositivo di essere utilizzato da piegato e non, proprio come il noto Galaxy Z Flip di Samsung, che ha registrato un maggior successo tra gli utenti rispetto al Galaxy Z Fold.

In realtà di brevetti simili ne sono già emersi parecchi e nessuno ha effettivamente portato Apple al lancio di un primo dispositivo con display flessibile. Le voci a riguardo hanno più volte ipotizzato date entro le quali l’azienda avrebbe potuto rilasciare i suoi primi dispositivi, affermando più volte che il primo dispositivo pieghevole Apple sarebbe stato un iPad.

Come sempre è impossibile fare affidamento sui brevetti depositati dalle aziende. Apple potrebbe nona vere ancora intenzione di sviluppare un iPhone Flip ma potrebbe comunque essere a lavoro sulla realizzazione di tecnologie che ne consentano, in futuro, uno sviluppo preciso e di qualità.

Jeff Pu ha comunque previsto che l’arrivo del primo iPhone Flip avverrà nel 2026 mentre l’analista Ming-Chi Kuo ritiene che il primo dispositivo flessibile sarà un MacBook e che arriverà soltanto nel 2027. È certo che i prossimi anni potrebbero essere davvero interessanti per gli appassionati del mondo Apple!