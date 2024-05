Chrome OS 124 di Google: multitasking, giochi e tante altre novità

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Chrome OS, il sistema operativo dedicato ai Chromebook. Con esso aggiornamento, chiamato 124, vengono introdotte diverse novità importanti che miglioreranno ancor di il nostro uso del sistema. Tra queste troviamo un’aggiunta importante riguardante il multitasking di Chrome OS.

Google ha inserito quella che lui stessa definisce una configurazione avanzata della modalità multitasking. Essa semplifica il processo di gestione quando si hanno molteplici finestre aperte in contemporanea. Dopo aver impostato la prima finestra da visualizzare in modalità schermo diviso, sarà possibile scegliere la seconda finestra da una griglia dove vi sono tutte le finestre aperte. Per chi non ha una buona praticità nel fare più cose in contemporanea, questo cambiamento potrebbe essere una vera svolta nell’uso del proprio pc.

Le migliorie di Google per le interferenze e per chi usa il mouse

Google non si è fermato a questo ed ha aggiunto la nuova funzionalità Quality of Service. A cosa serve? Questa vuole semplicemente donare una maggiore larghezza di banda per chi utilizza Chrome OS per effettuare videochiamate o giocare. Tale funzione, che va attivata soprattutto quando sono presenti altri utenti sulla stessa rete, dovrebbe migliorare l’esecuzione delle attività elencate così da ridurre interferenze o rallentamenti per il carico di rete maggiore richiesto.

Google ha anche dedicato attenzione a come utilizziamo il mouse. La società ha infatti aumentato le dimensioni del cursore su Chrome OS. Questo tipo aggiornamento dona a noi utenti, soprattutto a chi lavora al pc per ora e che dopo un po’ non riesce a distinguere più nulla per la stanchezza, la possibilità di personalizzare le dimensioni del cursore dalle impostazioni. Basta andare nella sezione dedicata al cursore e al touchpad del menu Accessibilità.

Google ha confermato che l’aggiornamento Chrome OS 124 sta per essere distribuito a tutti coloro che hanno Chromebook. Potrebbe però essere necessaria ancora qualche altra settimana prima che raggiunga tutti i device. Attraverso queste nuove funzionalità e ai grandiosi miglioramenti, Google mostra quanto si impegni ancora nell’ottimizzare e l’esperienza dell’utenza, cercando di donare loro una piattaforma più semplice ed intuitiva possibile.