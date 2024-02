Nel corso degli anni il mondo degli smartphone è notevolmente cambiato. Sono stati fatti dei progressi enormi, che hanno portato la tecnologia a sfornare prodotti all’avanguardia e di altissima qualità. Gli smartphone pieghevoli hanno segnato una svolta in questo senso e ancora oggi i vari produttori tech stanno affinando il design e tutte le feature di questa tipologia di prodotti. Abbiamo avuto modo di vedere già diversi dispositivi, tra cui del marchio Samsung e Motorola ma anche tanti altri. Manca ancora all’appello Apple, ma sembra che le cose si stiano pian piano smuovendo. Secondo quanto è emerso, infatti, il colosso americano sarebbe al lavoro su un nuovo iPhone pieghevole.

Apple al lavoro sul prossimo iPhone pieghevole, forse in arrivo nel 2026

Si comincia a parlare concretamente del primo dispositivo pieghevole di casa Apple. Ci riferiamo al prossimo iPhone pieghevole. Nel corso delle ultime ore, infatti, il sito web The Information ha rivelato che l’azienda è già al lavoro su non uno ma addirittura due prototipi di questa tipologia. Questo significa che Apple ha intenzione di debuttare nel settore degli smartphone pieghevoli con ben due dispositivi, ovviamente con dimensioni differenti.

Tuttavia, il fatto che si tratti di prototipi significa che il prodotto è ancora lontano. In rete, si parla infatti di un ipotetico debutto durante il 2026. Sappiamo comunque che Apple ha sempre fatto così, ha perfezionato al meglio (e quindi anche con tempistiche più lunghe) tutte le innovazioni introdotte dalle aziende rivali. Sappiamo inoltre che Apple annuncia delle novità di rilievo solo quando tutto è alla perfezione. Per questo motivo, quindi, sembra che il debutto di questo primo iPhone pieghevole tarderà fino ad almeno il 2026, dato che l’azienda vuole un prodotto perfetto in tutto e per tutto. Ricordiamo infatti che questi nuovi prodotti pieghevoli sono ancora in una fase per così dire iniziale. I dispositivi disponibili al momento, infatti, sono davvero eccezionali ma presentano ovviamente alcune criticità, dovute ad esempio alla piega visibile sullo schermo. Vedremo in futuro la proposta di casa Apple.