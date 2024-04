Sony ha deciso di tuffarsi nuovamente a capofitto nel mondo degli smartphone, per farlo ha intenzione di presentare il suo nuovo Xperia 1 VI il quale porterà con sé tantissime innovazioni ma anche dei cambiamenti importanti rispetto ai modelli precedenti.

A darci queste informazioni sono i render del dispositivo trapelati in rete che mostrano un device con un display da 6,5“, piuttosto simile a quello del modello precedente, con la facciata posteriore che dà spazio a tre sensori fotografici e lateralmente a destra un tasto dedicato alla fotocamera, sarà presente anche il Jack da 3,5 per le cuffie.

I render del prossimo device

A sorprendere è però una scelta di Sony decisamente inaspettata, l’azienda ha infatti deciso di abbandonare il form factor 21:9 il quale aveva sempre caratterizzato la famiglia degli smartphone di cui vi stiamo parlando, l’azienda giapponese ha deciso di uniformarsi o quantomeno avvicinarsi agli standard più utilizzati sul mercato scegliendo un rapporto di forma di 19,5:9.

Precedentemente il form factor di 21:9 era stato scelto per consentire una visione di filmati e film sul dispositivo decisamente più immersiva dal momento che rispecchiava in pieno il formato utilizzato anche sulle pellicole cinematografiche, dettaglio che veniva ulteriormente amplificato dal supporto al Dolby Vision.

ora però Sony ha deciso di uniformarsi al mercato e come se non bastasse ha deciso di abbandonare la risoluzione 4K per il suo display per passare ad una più convenzionale 2K, le motivazioni sono legate precisamente al costo del display 4K e anche agli eccessivi consumi di quest’ultimo.

Queste indiscrezioni ovviamente troveranno conferma al momento del lancio dello smartphone il cui periodo di arrivo però non è ancora previsto, i render trapelati in rete però ci mostra un device decisamente in linea con i tempi moderni e vicino da un punto di vista del design agli ultimi smartphone di casa Samsung.