Secondo molte voci il nuovo modello Samsung non sarà un semplice smartphone, ma avrà un impatto simile a quello dell’iPhone. La presentazione del nuovo modello dovrebbe avvenire il 17 gennaio 2024, ma non ci sono ancora fonti certe a riguardo.

Samsung Galaxy S24: quali saranno le sue capacità e funzionalità?

Rispetto agli scorsi modelli, quest’ultimo, sarà munito di un’elevata intelligenza artificiale, con la capacità di tradurre in tempo reale le chiamate e generare sfondi in stile Pixel. Verrà inoltre integrato il livello multimodale proprietario e le memorie RAM per la versione standard partiranno dagli 8 GB e arriveranno fino ai 12 GB. La capacità di memoria può variare da 128 GB fino a 1 TB nel caso “Ultra”. E’ composto da una fotocamera da 200 MP posta accanto a due teleobiettivi rispettivamente da 10 e 50 MP. Ha anche un grandangolare da 12 MP.

Prezzo

Il suo prezzo iniziale si dovrebbe aggirare intorno ai 1000 euro e dipende dalle configurazioni di memoria commercializzate. Il modello “S24 Ultra” dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 1479 euro.

Differenze S23 Ultra e S24 Ultra

Lo spessore dell’S24 è ridotto di 0,3 millimetri rispetto all’S23, la posizione del microfono secondario non cambia, ma ha un secondo foro che su S23 è posto in basso e non in alto come l’S24. In basso la griglia dello speaker diventa unica. I tasti di accensione e il regolatore di volume sono più lunghi e larghi e i bordi sono leggermente arrotondati, fatti in titanio, e hanno quindi una maggiore resistenza agli urti e alle cadute. Oltre a questo i bordi sono anche squadrati che porta a un grip sicuramente peggiore, ma le cornici sono più contenute.