Utenti TRUFFATI: ecco perché il tentativo di phishing è pericoloso

Bastano due righe e tutti vanno in tilt: questo è ciò che sta accadendo con l’ultima truffa che gira sul web. Il tentativo di phishing mette in crisi gli utenti e lo fa con un finto invito ad una conoscenza.

L’obiettivo è quello di rubare i dati personali con un semplice form da compilare facendo credere ai malcapitati di star perfezionando un’iscrizione ad un sito di incontri.

La truffa phishing che gira in questi giorni è scritta in questo modo

“Ciao, io22 e il mio nome è Giuliana.

Ho preso la tua lettera da uno dei miei amici che vive vicino a te.

Sarò onesto con te, ho visto un paio di tue foto e mi sei piaciuto davvero, so che le ragazze di solito non scrivono prima i messaggi, ma ho fatto il grande passo.

Hai catturato la mia attenzione, mi piacerebbe davvero conoscerti. Non ho una relazione e la mia vita personale è diventata sempre più complicata ultimamente.

Ti scrivo con un’offerta per conoscerci meglio, se hai una moglie o una fidanzata, allora possiamo semplicemente fare sesso, proprio a casa mia e nessuno lo saprà.

Ti dirò una cosa, possiamo semplicemente fare sesso e nient’altro.

Spero che tu possa soddisfarmi, faremo del sesso meraviglioso che non dimenticherai mai.

Non vedo l’ora di vederti di più.

Non ti scrivo tramite il mio indirizzo email perché al lavoro controllano le nostre caselle di posta personali. Lavoro in un’azienda molto prestigiosa.

Quindi puoi trovare le mie foto, indirizzo e numero di telefono sul sito di incontri, che lascerò qui sotto. Ti basta registrarti e troverai subito il mio profilo.

Sto aspettando il tuo messaggio. Ecco il mio profilo“.

Come potete vedere il primo elemento che contraddistingue la truffa phishing è sicuramente la scrittura. L’italiano è pessimo e anche la punteggiatura è sbagliata. Già da qui si capisce che c’è qualcosa che non va, esattamente come all’interno dell’indirizzo mail.

Non si tratta infatti di un dominio solitamente registrato, ma di qualcosa creato appositamente per truffare le persone.