Siamo arrivati alle festività natalizie e non potevano mancare di certo le promozioni e le iniziative di ho Mobile. Il noto operatore telefonico virtuale ha infatti deciso di dare la sua proposta agli utenti per questo Natale. In particolare, con la nuova promo denominata #hohoho5euro, i nuovi clienti potranno ricevere 5 euro di ricarica in omaggio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, arriva la nuova promo hohoho5euro con 5 euro di ricarica in omaggio

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di stupire a Natale con la sua nuova promozione denominata hohoho5euro. Con quest’ultima, come già accennato in apertura, tutti i nuovi clienti dell’operatore potranno ricevere una ricarica in omaggio di 5 euro. Per poter ricevere questa ricarica, però, i nuovi utenti devono necessariamente richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

In fase di acquisto della scheda sim, gli utenti dovranno inoltre inserire l’apposito codice promozionale, ovvero #hohoho5euro. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore virtuale effettuerà la ricarica da 5 euro in omaggio dopo che i nuovi clienti pagheranno il primo rinnovo mensile della propria offerta mobile.

Insomma, si tratta di un’altra ottima occasione per passare a ho Mobile. Ricordiamo infatti che l’operatore vanta un catalogo di offerte davvero eccezionale. Tra queste, spicca l’offerta ho. 7,99. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da CoopVoce, Fastweb, Iliad e altri operatori. Include nello specifico fino a 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, ad un costo di 7,99 euro al mese.