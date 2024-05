Il lancio dei processori Snapdragon X è ormai alle porte, ma quali saranno i primi PC ad adottarli? Oramai ci siamo, gli Snapdragon X sono vicini come non mai e i fan non stanno più nella pelle. Infatti, il lancio dei PC con SoC ARM di ultima generazione di Qualcomm è dietro l’angolo.

Se vi state chiedendo quali saranno i primi portatili dotati di Snapdragon X, le risposte arrivano da un leak.

Dell sarà una delle prime aziende in partnership con Qualcomm

Andiamo a dare un’occhiata a quali saranno i primi portatili Dell dotati di Snapdragon X:

Dell Inspiron 14 7441 Plus : si tratterà di un PC molto performante , dotato di CPU Snapdragon X Elite X1E80100 da 12 Core e una frequenza di clock massima fino a 3,42 GHz , 16 GB di RAM LPDDR5x e una nuova build di Windows 11 . Quest’ultima dovrebbe contenere un rinnovamento dell’intelligenza artificiale e di alcune funzionalità di sistema;

: si tratterà di un , dotato di CPU da e una frequenza di clock massima fino a , e una . Quest’ultima dovrebbe contenere un rinnovamento dell’intelligenza artificiale e di alcune funzionalità di sistema; Dell XPS 13 9345; sarà un laptop di fascia alta che verrà lanciato in due versioni. Una versione verrà alimentata da una CPU Snapdragon X Elite e l’altra dalla CPU Intel Meteor Lake. Non ci sono altre informazioni su questo device, però possiamo aspettarci una RAM da almeno 16 GB per far si che le funzionalità con l’intelligenza artificiale girino senza problemi.

Un post su X svela un’altro PC che utilizzerà la CPU Snapdragon

Il leaker Walking Cat, tramite un post su X, ha mostrato le primissime immagini dell’IdeaPad Slim 5 di Lenovo. Questo laptop dovrebbe essere il primo sul mercato a montare una CPU Snapdragon X Plus. Anche se non si può affermare con certezza, le immagini sembrano confermare il lancio di una doppia variante del laptop, una Snapdragon e una Intel. Naturalmente Lenovo lancerà anche una serie di proposte con Snapdragon X Elite, come lo Yoga Slim 7 14 Snapdragon Edition e il ThinkPad T14S Snapdragon Edition.