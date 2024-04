La durata della batteria del nuovo iPhone 16 Pro Max sarà imbattibile

L’attesa per l’uscita della nuova linea di iPhone è colma, come al solito, di rumor e indiscrezioni sui dettagli salienti dei nuovi smartphone e sulle loro capacità.

Per vederli finalmente dal vivo bisognerà aspettare l’uscita sul mercato a settembre 2024, ma nel frattempo possiamo decisamente elencare tutte le presunte differenza della linea di iPhone 16 rispetto al modello precedente.

Secondo i rumor più attendibili, la versione Pro e Pro Max della nuova linea monteranno un nuovo e incredibile processore, l’A18, che porterà sicuramente un aumento delle capacità dello smartphone. Sarà inoltre presente, in tutta la linea, un tasto azione e il pulsante Capture, che riguarderà il reparto fotografico.

Per quanto riguarda le dimensioni bisogna dire che gli schermi dei nuovi modelli saranno sicuramente molto più grandi, con la versione base da 6,1 pollici, l’iPhone 16 Pro avrà un display di 6,3 pollici mentre 6,9 pollici per Plus e Pro Max.

Quest’aumento di grandezza porterà diversi benefici, oltre ad avere a disposizione più pixel. Tra i vantaggi più importanti segnaliamo la possibilità di avere posto per il teleobiettivo con lenti a tetraprisma, migliorando quindi di gran lunga la fotografia, e da non sottovalutare, la possibilità di avere più spazio per una batteria più grande.

iPhone 16, migliorata di gran lunga la durata della batteria

A quanto pare, proprio una delle novità più importante degli iPhone 16 sarà proprio una batteria più grande che porterà a una maggiore durata della carica.

iPhone 16 dovrebbe essere dotato di una batteria con una potenza di 3.561 mAh, iPhone 16 Pro di 3.355 mAh e addirittura iPhone 16 Pro Max di 4.676 mAh, una potenza mai vista prima in uno smartphone prodotto da Apple.

Mentre per quanto riguarda l’iPhone 16 Plus sarà l’unico modello della nuova serie ad avere una riduzione della batteria del 10%, con una potenza di 4.006 mAh, anche se non sono ancora noti i motivi di questa scelta.