Sembra che sta per arrivare una nuova batosta per alcuni clienti dell’operatore telefonico italiano TIM. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha avvisato alcuni suoi clienti dell’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni a partire dal mese di giugno 2024. Sembra che questi aumenti riguarderanno per il momento soltanto alcune offerte di rete mobile. Tuttavia, a fronte di questi aumenti, l’operatore sta dando l’opportunità di attivare gratuitamente alcune cose, come ad esempio l’abilitazione alla connettività 5G.

TIM, l’operatore telefonico annuncia l’arrivo per giugno di nuovi aumenti per la rete fissa

A partire dal mese di giugno 2024 alcuni clienti di telefonia mobile del noto operatore telefonico italiano TIM vedranno aumentare il costo della propria offerta. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore l’operatore sta avvisando i clienti coinvolti tramite alcuni SMS. Ecco qui di seguito uno degli SMS inviati dall’operatore ai suoi clienti.

“Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 5/06 la tua offerta avrà un costo di 1,99€ al mese in più. Per te, fin da subito, la possibilità di abilitare gratuitamente al 5G di TIM la velocità di navigazione della tua offerta, inviando un SMS con il testo 5G ON al 40916. In alternativa, puoi continuare ad avere gli stessi costi attuali e più contenuti, aderendo con SMS gratuito con testo CONFERMA ON al 40916 entro il 31/05. Scopri tutti i dettagli su on.tim.it/nw624 . Recesso senza penali né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 6/07. Maggiori info su on.tim.it/nw624 o nei negozi TIM.”

Come si può facilmente intendere dal messaggio, gli aumenti di queste offerte avranno un costo fino a 1,99 euro in più. A fronte di questa spesa, però, gli utenti potranno decidere se attivare gratuitamente sul proprio numero l’abilitazione per la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. In alternativa, ad alcuni clienti l’operatore sta dando la possibilità di attivare una nuova offerta con 2 GB di traffico dati extra rispetto alla precedente offerta ma allo stesso costo. Ad alcuni clienti, poi, sarà data la possibilità di aggiungere 50 GB di traffico dati extra.

In ogni caso, rimane agli utenti la possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso gratuitamente senza costi di penale.