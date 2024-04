Prossimo Galaxy Ring di Samsung: cosa sappiamo finora?

Un rumor recente diffuso da un famoso leak ha manto in visibilio tutti gli appassionati di tecnologia. La voce riguarda i possibili numeri di modello del tanto atteso Galaxy Ring di Samsung. Questo anello smart, avente il potere di conquistare il mondo (scherziamo), è il primo della casa sudcoreana. Dalle prime rivelazioni è apparso sin da subito chiaro che sarà destinato a stupire e a meravigliare gli utenti. Ci saranno diversi varianti nelle misure, anche se tra queste manca un numero.

Al momento, i dettagli sul Galaxy Ring sono avvolti dal fitto fumo del mistero. Le uniche cose che si conoscono è che l’innovativo dispositivo dovrebbe fare il suo debutto nella seconda metà del 2024. L’anello smart ha fatto la sua prima apparizione ufficiale durante l’evento Samsung Unpacked a gennaio, dove sono stati presentati anche i nuovi Galaxy S24.

Il Galaxy Ring avrà in tutto nove misure

Grazie ad alcune fonti, sono stati finalmente rivelati alcuni numeri di modello del Galaxy Ring, indicando che sarà dunque disponibile all’acquisto in un totale di nove misure. C’è però qualcosa di strano nella notizia divulgata: solo otto codici sono stati condivisi. Il vuoto numerico ha subito generato speculazioni e dibattiti su un possibile significato nascosto che si cela dietro il numero mancante.

Cosa potrebbe rappresentare? Le possibilità sono diverse e tutte hanno il loro perché. Per una delle teorie il numero mancante corrisponde ad un’edizione limitata o ad una versione speciale del Galaxy Ring. Un’altra ipotesi è che si tratti semplicemente di un’informazione parziale e nulla più, oppure che la Samsung debba ancora decidere il codice. Si tratta pur sempre di una fuga di notizie e in quanto tale i dati riportati non devono essere considerati certi. Questo vale soprattutto quando si tratta di device così attesi come il Galaxy Ring, su cui la Samsung probabilmente cerca comunque di lasciare una certa suspense. Si vocifera che la Samsung abbia in programma di lanciarlo nel mese di luglio di quest’anno, probabilmente durante l’evento Unpacked dove avverrà la presentazione degli smartphone pieghevoli nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.