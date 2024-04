Le offerte WindTre operator attack sono state rinnovate da poche settimane. Il gestore ha cambiato la sua strategia, che riservava tariffe particolarmente economiche ai clienti Iliad e MVNO per proporre invece offerte dal costo non indifferente ai clienti provenienti da altri operatori, come Vodafone e Tim. Adesso tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM con portabilità del numero possono ricevere offerte vantaggiose grazie a WindTre.

Offerte WindTre a partire da 7,99 euro al mese!

WindTre continua a rivolgere le sue offerte a gruppi ben definiti di utenti tenendo conto del gestore da cui trasferiscono il numero. Le migliori opzioni sono state fino ad ora riservate ai clienti Iliad e MVNO, i quali continuano a ricevere le opzioni più convenienti. Nonostante ciò le offerte rivolte ai clienti Vodafone e Tim hanno subito un ribasso non indifferente.

I clienti provenienti da Tim, Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile o Very Mobile, infatti, possono ottenere la nuova WindTre Go Limited Edition al costo di 10,99 euro al mese e ricevere: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Trasferendo il numero da Iliad o da uno degli MVNO selezionati e andando incontro alla stessa spesa di 10,99 euro al mese, invece, i clienti in questione possono attivare la WindTre GO Unlimited Digital, che include: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga di traffico dati illimitati per la navigazione.

I clienti Iliad e MVNO possono optare anche per un’offerta ancora più economica, il cui costo di rinnovo ammonta a soli 7,99 euro al mese. La WindTre GO 75 M Digital permetterà così di ricevere: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 75 GB di traffico dati per la navigazione.

Per quanto riguarda i clienti Vodafone e Tim che vorrebbero poter usufruire di una maggior quantità di servizi, si consiglia di consultare il listino di offerte con smartphone incluso a costo zero. Le tariffe sono disponibili a partire da soli 12,99 euro al mese, includono un minimo di 200 GB di traffico dati per la navigazione e consentono di acquistare uno smartphone a rate mensili di 0€.