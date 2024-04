Durante il Salone di Pechino, che presto aprirà ufficialmente, saranno presentate anteprime e alcuni concept di diverse case di automobili. Nello specifico MG presenterà al pubblico il concept della sua nuova hypercar elettrica, l’EXE181. La monoposto è caratterizzata da linee futuristiche anticipate in alcune immagini trapelate in anticipo.

Come suggerisce il nome stesso del veicolo, il concept fa riferimento al veicolo sperimentale del 1959, l’MG EX181, ideato da Phil Hill per battere i record di velocità.

Nuove informazioni relativa al veicolo MG EXE181

Come evidente, il concept è dotato di una studiata aerodinamicità che ha permesso al nuovo modello di ottenre un Cx di appena 0,181. La casa di auto del Gruppo cinese Saic ha reso noto che è compresa anche una considerevole velocità. Infatti, sono necessari solo 1,9 secondi per poter accelerare da 0 a 100 km/h.

Non sono però stati rivelati ulteriori dettagli tecnici anche se alcune speculazioni hanno ipotizzato la presenza di quattro motori elettrici. Mentre per quanto riguarda la velocità massima e la potenza del veicolo non si sa nulla. Considerando le prime indiscrezioni sulle possibili prestazioni si può però ipotizzare che saranno presenti almeno 1.000 CV.

Per il momento MG ha fatto alcuni cenni alla velocità massima registrata dall’EX181 originale. Si parla di 410 km/h, valore rivelato in un post pubblicato su Weibo, un social network cinese. Questi riferimenti possono ipotizzare l’intenzione dell’azienda di superare la velocità del modello passato.

Dal punto di vista del design, la parte frontale del veicolo è caratterizzata dalla presenza di materiali trasparenti che permettono di intravedere la struttura della scocca. Mentre, per quanto riguarda l’abitacolo, è presente un volante da corsa con al suo interno un display touch. Questo è tutto ciò che è stato possibile ipotizzare sul nuovo EX181.

