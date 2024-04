Vuoi dire addio al tuo smartphone e optare per un nuovo modello senza spendere cifre stratosferiche? Questo potrebbe essere il momento giusto per passare a WindTre! Le nuove offerte dedicate ai clienti che attivano una nuova linea o trasferiscono il numero da un altro operatore includono nel prezzo uno smartphone 5G a costo zero. Scopri tutte le opzioni proposte da WindTre questo mese e non perdere l’occasione di acquistare uno smartphone di punta gratis!

Offerte WindTre con smartphone gratis incluso: ecco tutte le versioni disponibili!

Le offerte WindTre con smartphone incluso attualmente rivolte ai nuovi clienti sono quattro, ognuna con costo e quantità di Giga differenti.

La versione più economica è la WindTre Start 5G, che prevede una spesa di 12,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Xiaomi Redmi 12 5G, acquistabile sostenendo soltanto una spesa iniziale di 29,99 euro

La seconda opzione è la WindTre FULL 5G, disponibile al costo di 14,99 euro al mese, propone i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

servizio Call center senza attese

Motorola Moto G54 5G, acquistabile sostenendo soltanto una spesa iniziale di 29,99 euro

Al costo di 19,99 euro al mese, i nuovi clienti potranno attivare la WindTre Pack Protect 5G, che permette di usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

servizio Call center senza attese

OPPO A78 5G, acquistabile sostenendo soltanto una spesa iniziale di 29,99 euro, con Protezione furto inclusa nel prezzo

Infine, l’offerta più ricca di contenuti ma dal costo decisamente più alto è la WindTre Protect Unlimited, che prevede: