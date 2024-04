Mercato auto: MG raddoppia le vendite nel 2024 e conquista il 2%

Da tutte le case automobilistiche che hanno riacquisito un gran valore negli ultimi tempi non può che figurare il nome di MG. L’azienda che un tempo si dedicava esclusivamente ad auto dal design sportivo, oggi abbraccia diversi segmenti e lo fa in maniera ineccepibile.

I suoi dati sono aumentati nettamente, raggiungendo risultati che nessuno si sarebbe aspettato. Secondo quanto riportato ultimamente dai dati ufficiali, MG starebbe correndo sul mercato fino a raddoppiare addirittura quanto fatto nei primi tre mesi del 2023. Il primo trimestre del 2024 infatti si è concluso con 10.000 unità vendute e con oltre il 2% di quota di mercato acquisita.

La corsa quindi prosegue, le vendite raddoppiano e allo stesso tempo sale anche alla quota di mercato: non potrebbe andare meglio. MG ha intenzione di continuare a spingere, soprattuto su determinati segmenti.

MG raddoppia le vendite: ecco com’è andata nel dettaglio

Chi si sta interessando alle auto di MG può certamente notare come alcune vetture siano riscuotendo un successo eccezionale. All’interno dell’area dedicata alle vetture a benzina, MG ZS occupa attualmente il primo posto tra i B SUV se si tiene in considerazione il mese di marzo e il trimestre in generale. In questo periodo risulta infatti uno tra i cinque modelli più venduti sul mercato.

Passando al C SUV, MG HS è sicuramente quello che gli utenti italiani hanno scelto di più a marzo ma nel trimestre in generale. Non è da meno neanche il risultato totalizzato da MG4, ancora una volta tra le prime cinque vetture EV in Italia in termini di vendite.

Anche l’area noleggio resta un ottimo obiettivo per l’azienda che infatti sfiora la quota dell’1,5% nel primo trimestre del 2024. Quest’anno sarà quindi molto importante per MG, sia per i risultati da raggiungere che per l’ampliamento della gamma che vedrà a breve l’arrivo della nuova CityCar full hybrid MG3 Hybrid +.