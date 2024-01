Con l’inizio di questo 2024 abbiamo visto i prezzi delle autovetture salire esponenzialmente, e sono pochi i veicoli che nuovi hanno un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Una compagnia ci sta provando parecchio abbassando il prezzo delle proprie auto, pur mantenendo una buonissima qualità, parliamo diTesla che domina ancora le classifiche.

Proprio per confrontarsi con questo il canale Instagram di Gentleman Drivers ha pubblicato un post che fa riferimento a prezzi di alcune auto usate ad inizi anni duemila. I prezzi riportati sugli annunci di queste auto, sportive e non, sono incredibili e ci fanno riflettere su come siano cambiati i brand oggi.

Auto usate pazzesche a prezzi folli, vediamole

La prima è una Lancia Delta Evoluzione datata 1992, che pur essendo un’edizione limitata 221/400, era venduta a soli 14.800 euro, oggi a quasi 80mila. Successivamente sono presenti anche una Mercedes 350 SLC e una Mercedes 350 SL, entrambe auto di fine anni ’80 che costavano rispettivamente 8.850 e 5.950 sterline, ora raggiungono dalle 12.000 alle 60.000 sterline (a seconda del periodo di immatricolazione).

In questa lista è presente anche un gioiello tutto italiano che simboleggia i 50 anni della rossa ovvero la Ferrari F50. Questo splendore datati 1996 era venduto a 355mila euro, prezzo sconvolgente dato che oggi è introvabile al di sotto dei 3 milioni. Incredibile che in poco più di venti anni il prezzo si sia alzato di 10 volte.

Non mancano all’appello una Renault Clio Williams, venduta all’epoca a soli 6.600 euro e con un prezzo attuale di circa 30mila, e una Ford Escort Cosworth del 1993, in vendita a soli 12mila euro. C’è anche una BMW M3 del 1987 che necessitava solo 11mila euro per poterla acquistare.

Tutte auto indubbiamente spettacolari anche se il gioiello di punta rimane comunque la Ferrari F40. In questo listino il prezzo non supera i 275mila euro, prezzo folle pure per un’auto usata dato che attualmente il costo è più di 10 volte superiore.