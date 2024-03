Il debutto della nuova generazione di smartband targata Xiaomi potrebbe avvenire molto presto. La nuova Mi Band 9 arriverà in due versioni, così come successo per il precedente modello. La variante base di Mi Band 9 sarà affiancata dalla versione dotata di NFC al fine di poter effettuare i pagamenti contactless.

Xiaomi sembra intenzionata a rendere, ancora una volta, l’activity tracker uno degli accessori più interessanti presenti sul mercato. Infatti, sin dai primissimi modelli, ogni generazione di Mi Band permette di avere accesso ad una moltitudine di modalità sportive per tenere traccia dei propri allenamenti. Inoltre, il monitoraggio continuo della salute permette di avere sempre sotto controllo i propri parametri vitali.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, Le nuove Xiaomi Mi Band 9 con e senza NFC saranno caratterizzate dal numero di modello M2345B1 e M2346B1. Queste informazioni sono collegate alla recente certificazione radio ottenuta in Cina.

Xiaomi si sta preparando al debutto della nuova generazione di activity tracker, i futuri Mi Band 9 diventeranno sempre più completi e funzionali

Considerando l’ottenimento di questa certificazione, possiamo immaginare che il debutto delle due smartband potrebbe essere vicino. Come spesso capita con i dispositivi Xiaomi, il produttore cinese privilegerà il lancio in anteprima in madrepatria e solo in un secondo momento i device arriveranno nel resto del mondo.

Purtroppo, le informazioni disponibili sono ancora molto limitate ma possiamo provare ad immaginare parte della scheda tecnica di Mi Band 9. Tra la versione base e quella dotatao di NFC non ci aspettiamo differenze estetiche sostanziali. Inoltre, entrambi i modelli potrebbero risultare simili a Mi Band 8.

Se questa indiscrezione dovesse venire confermata, possiamo aspettarci un display AMOLED da 1,6 pollici con un alto valore di luminosità per privilegiare la leggibilità al sole. La modalità Always-On Display permetterà di visualizzare l’ora e altre informazioni in ogni momento. Nonostante lo schermo sempre attivo, la durata della batteria non sarà un problema in quanto con un utilizzo normale la precedente generazione è in grado di raggiungere oltre due settimane di autonomia.

La sensoristica presente sarà importante, con la possibilità di rilevare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e i livelli di stress. Ci aspettiamo oltre 150 attività sportive diverse supportate e la possibilità di cambiare i cinturini a piacimento.