Truffa phishing, messaggio in arrivo: persi soldi e dati sensibili

La truffa che sta avendo luogo in queste ore in Italia purtroppo sta assumendo caratteri davvero incredibili. Molte persone ci sono cascate credendo che a scrivergli fosse davvero una ragazza in cerca di conoscenze.

Sono questi i tratti connotativi dei tentativi di phishing, purtroppo più volte penetrati nella sfera personale degli utenti.

Truffa: con la mail sottostante, molti utenti hanno perso soldi e dati

“Ciao, sarò breve e onesto con te. Io19 e il mio nome è Ortensia . Ho chiesto il tuo indirizzo email a un’amica che ti conosce, ma non dirò il suo nome.

Ho visto un paio delle tue foto e ho pensato che fossi molto attraente e sexy.

So che le ragazze di solito non scrivono queste cose, ma non sono come tutti gli altri.

Voglio fare sesso con te, non ho una relazione nella mia vita da molto tempo e ho già dimenticato il sapore dell’amore. Se hai una fidanzata o una moglie, non saprà cosa facciamo, puoi venire a casa mia.

Se sei interessato a me, trovami sul sito di Zankomtv, il link a cui lascerò di seguito.

Ti scrivo dalla mia email di lavoro e non potrò risponderti se mi rispondi, quindi è meglio registrarsi sul sito e trovarmi lì.”

È bastato un messaggio del genere per mettere in crisi i poveri utenti, molti dei quali già intenti ad utilizzare un vero sito di incontri. È stato proprio quello a fregarli: essendo già immischiati in portali del genere con regolare iscrizione, una volta ricevuto il messaggio, in molti hanno creduto si trattasse di qualcosa di reale, concedendo così i propri dati personali.

Continuando a fidarsi, più persone purtroppo hanno concesso anche la propria carta di credito, rendendo la situazione veramente complicata. Per evitare di cascare in tranelli del genere bisogna semplicemente controllare il messaggio, in questo caso scritto con un italiano davvero pessimo. Dando uno sguardo anche all’indirizzo mail mittente ci si rende conto subito che è una truffa: non c’è un vero e proprio nome e soprattutto il dominio della mail non è veritiero.