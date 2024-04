Truffa aggravata ai danni degli utenti: il messaggio che svuota i conti

Cosa succederebbe se improvvisamente arrivasse un messaggio con un invito ad una conoscenza? Risulterebbe molto improbabile che si tratti di un testo veritiero, bensì di una truffa in piena regola.

Una nuova mail di fronte a cui si stanno trovando gli utenti ultimamente nasconderebbe infatti un inganno pronto a portare via loro dati personali e soldi. In basso ci sono tutte le informazioni del caso e anche il testo incollato per intero.

La truffa che arriva tramite e-mail è pericolosa: ecco il testo

Come si può vedere in basso è questo il messaggio che sta portando scompiglio tra gli utenti in queste ore. Purtroppo l’obiettivo dei truffatori è quello di introdurre il testo come una sorta di invito ad una conoscenza. La truffa infatti agisce proprio così, facendo leva su chi magari non conosce alcune dinamiche o su chi utilizza già costantemente siti di incontri e quindi va a fidarsi di un messaggio tale.

Si può vedere fino a subito per italiano utilizzato è totalmente errato e già da questo primo aspetto si può evincere che si tratta di una truffa. Ecco la mail per intero dalla quale ovviamente abbiamo escluso il link pericoloso:

“Ciao, come stai? Ti invito a conoscerci subito.

Voglio vendicarmi di mio marito per il fatto che ancora una volta ha attirato la mia attenzione con la sua amante.

Il mio amico mi ha mostrato le tue foto e ho subito capito che avevo bisogno di te.

Sei un uomo molto bello e sexy, mi sono innamorato di te.

Sono sicuro che ci divertiremo molto, per favore scrivimi su questa pagina, il mio profilo è contrassegnato con Cute_Dedra93.

Aspetterò il tuo messaggio!“.

Fortunatamente molti utenti non ci sono cascati, ma coloro che invece lo hanno fatto si sono trovati in un mare di guai difficili da risolvere.