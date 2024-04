iOS: arrivano i giochi PlayStation con l'emulatore Provenance

L’ultimo periodo è stato fondamentale per iscrivere un po’ la storia del mondo Apple. Il colosso ha visto il suo sistema operativo iOS dover cambiare attitudine, consentendo anche il download da store esterni. Almeno sul territorio europeo questa è stata l’influenza che il DMA ha portato, rendendo tutto molto più interessante.

Al momento infatti ci sono dei market esterni al celebre App Store che consentono di scaricare titoli di terze parti. Ovviamente tale pratica è consentita solo da store verificati ed appartenenti a sviluppatori che hanno già delle referenze in Apple. La notizia di oggi riguarda un altro emulatore per videogiochi che, dopo l’arrivo dell’emulatore Delta, vuole dare dimostrazione di quanto sia performante.

A comunicare l’arrivo ci hanno pensato gli sviluppatori della piattaforma Provenance, che a breve potrà essere scaricata sugli iPhone. Il responsabile del progetto ha dichiarato che c’è un team preposto che sarebbe lavorando al rilascio ufficiale. Questo tipo di emulatore sarebbe in grado di portare i giochi PlayStation su iOS.

Apple ed iOS stanno per accogliere un nuovo emulatore, arrivano i giochi della PlayStation

L’arrivo dell’emulatore Delta ha consentito agli utenti di giocare ai titoli del mondo Nintendo a tutto tondo. Sono stati tanti i pareri positivi ma ora tutti dovranno tenersi pronti a valutare un nuovo emulatore, quello di Provenance.

Il team si sta adoperando per supportare tutti i giochi Sony PlayStation 2, SEGA Dreamcast e altre piattaforme. Questo emulatore è infatti un multi-piattaforma che probabilmente piacerà tantissimo al pubblico. Bisogna comunque dire che per usare i giochi di queste piattaforme sul nuovo emulatore in arrivo sarà necessario cercarli online e gratuitamente, sviluppati peraltro in modo indipendente, non legato a quelli originali.

Al momento non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio di Provenance, ma ormai tutto sembra dato per fatto anche dalle fonti più vicine all’azienda.