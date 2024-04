Apple ha rimosso WhatsApp, Threads e altri servizi dal suo App Store in Cina, in risposta ad una richiesta del governo.

Le app di messaggistica di Meta, insieme ad altre piattaforme come Telegram e Signal, non sono più disponibili per il download sugli iPhone. Apple ha affermato che la rimozione è stata richiesta dalla Cyberspace Administration of China. “Siamo obbligati a seguire le leggi dei Paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d’accordo”, specifica l’azienda in un post.

Né i funzionari cinesi né Apple hanno fornito informazioni dettagliate sul motivo per cui le app non sono più disponibili, anche se il Paese ha attribuito la colpa alle “preoccupazioni per la sicurezza nazionale”. Le recenti normative imponevano agli sviluppatori di registrarsi per evitare che le loro app venissero rimosse. Molti suppongono che il motivo reale potrebbe essere semplicemente questo. La scadenza per provvedere alla registrazione risale a qualche settimana fa. Nessuna delle app citate, tra l’altro, è particolarmente popolare in Cina. La popolazione cinese utilizza prevalentemente WeChat, sviluppato dalla società cinese Tencent. Altre app Meta come Facebook, infatti, erano disponibili tramite l’App Store ma poco scaricate.

In precedenza, gli utenti cinesi potevano scaricare WhatsApp e altre app simili. Tuttavia, erano in grado di utilizzarle realmente solo attraverso una rete privata virtuale, perché il servizio Internet che li alimenta è stato bloccato dal “Great Firewall” cinese. In passato, Meta e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg hanno corteggiato il governo cinese nel tentativo di espandersi anche lì. Ma la società non è riuscita a ottenere il permesso ufficiale.

Apple fa molto affidamento sulla Cina sia per la produzione che per gran parte dei suoi clienti. Negli ultimi mesi si è assistito a un calo delle vendite nel paese. Questa decisione di rimuovere alcune app su richiesta del governo, soprattutto se dovesse estendersi a prodotti e servizi di proprietà dell’azienda, potrebbe creare o accentuare qualsiasi forma di astio.