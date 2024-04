Vodafone Silver è da sempre una delle offerte dell’operatore telefonico italiano Vodafone più apprezzate dagli utenti e, per questo motivo, l’operatore la propone spesso in diverse vesti. Questa volta, in particolare, l’operatore sta proponendo questa offerta presso alcuni negozi fisici autorizzati in una versione super che ha un costo di soli 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver, l’offerta super arriva in una nuova edizione a 6,99 euro al mese

A partire dallo scorso 20 aprile 2024, l’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo l’offerta Vodafone Silver ad un prezzo favoloso. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno attivare questa offerte presso alcuni negozi fisici autorizzati ad un costo di soli 6,99 euro. Si tratta di un’edizione limitata della super offerta di Vodafone e che sarà sempre attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, tra cui Iliad, Very Mobile, TIM, WindTre, Kena Mobile e Fastweb.

Nello specifico, la nuova edizione dell’offerta Vodafone Silver arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare questa volta anche con connettività 5G. Nel bundle, poi, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese 300 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere, tra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

Sono anche inclusi 1000 minuti di chiamate verso i numeri Vodafone Albania e 100 minuti di chiamate verso i numeri provenienti da Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e Brasile.