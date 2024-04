Apple sta ultimando lo sviluppo della nuova generazione di iPad Air. Il produttore californiano dovrebbe presentare i nuovi tablet nel corso delle prossime settimane e gli analisti sembrano concordi nell’indicare che il lancio potrebbe essere previsto a maggio.

A confermare questo lancio imminente ci ha pensato anche ESR, un produttore di accessori per iPad e iPhone. Il brand ha ampliato la propria offerta di cover su Amazon includendo anche quelli dedicati agli iPad Air di nuova generazione.

La particolarità di questi accessori riguarda la diagonale del display del tablet. Stando ai modelli lanciati da ESR, i nuovi iPad Air avranno arriveranno in due versioni, una da 10.9 pollici e una da 12.9 pollici. Il primo modello avrà la stessa dimensione del pannello Apple ci ha abituati.

La nuova generazione di iPad Air rivoluzionerà la famiglia, Apple potrebbe lanciare due versioni con differente diagonale del display

La diagonale da 12.9 pollici sarebbe una novità assoluta per la famiglia di prodotti e siamo certi che gli utenti apprezzeranno questo cambiamento. Infatti, avere a disposizione un display più grande permette di gestire meglio le applicazioni dedicate alla produttività e allo svago.

Dal punto di vista tecnico, ci aspettiamo che la nuova generazione di iPad Air sarà caratterizzata dal SoC M2. Questa soluzione permetterà di sfruttare le sinergie interne all’azienda californiana potendo contare su un chipset dalle prestazioni elevate e consumi ridotti.

Stando alle informazioni condivise da ESR, i case disponibili per iPad Air da 12.9 pollici saranno tre e saranno denominati Shift Magnetic Case, Rebound Hybrid Case 360 e Rebound Magnetic Case. A giudicare dalle immagini condivise, il tablet di Apple potrà contare su un form factor simile agli altri modelli ma con un comparto fotografico differente rispetto alla famiglia iPad Pro.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Infatti, sembra che Apple abbia già pianificato un evento per il lancio di un nuovo prodotto.